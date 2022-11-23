وظائف خالية بالمجلس القومي للمرأة.. اعرفي الشروط وطريقة التقديم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلن المجلس القومي للمرأة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن حاجته إلى سيدتين للعمل في منصب مدير حضانة أعمال إنتاجية، وذلك إلى جانب الحاجة لامرأتين أيضًا للعمل في بمنصب مساعد مدير حاضنة أعمال إنتاجية، بكل من محافظتي المنيا، والبحيرة، وذلك بمشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية.

المهارات والخبرات المطلوبة للعمل

وشمل التقدم للوظيفة المطلوبة بالقومي للمرأة، بعض الشروط التي يجب توافرها في السيدات المتقدمات، والتي تمثلت في:

1- الشهادة التعليمية

أن تكون المتقدمة حاصلة على بكالوريوس كلية الزراعة، ويفضل قسم الصناعات الغذائية، أو كلية الاقتصاد المنزلي.

2- الخبرة والمهارات المطلوبة

- كما شملت الشروط ألا تقل الخبرة عن سنتين فى مجال الوظيفة المطلوبة.

- معرفة قواعد NFSA ومعايير سلامة الغذاء.

- الثقة بالنفس، وتوافر مهارات القيادة، وإدارة المشاريع.

- التمتع بمهارات فنية وتنظيمية.

- مهارات التواصل والتعامل مع المشاكل.

- المعرفة الجيدة بالحاسب الآلي «MS Office».

- مهارات العمل الجماعي.

آخر موعد للتقدم للوظيفة

وكشف القومي للمرأة عن أن آخر موعد للتقدم للوظيفة المطلوبة هو 6 ديسمبر 2022، وأنه لن يتم الالتفات إلى تلقي أي طلبات بعد هذا الموعد، ويمكن ملء استمارة التقييم من هنـــــا.