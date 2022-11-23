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أقنعة مخيفة وعقال العرب.. أزياء غريبة لمشجعي اليابان في مباراتها ضد ألمانيا

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

أحد مشجعي اليابان

عادة ما تتصدر الأجواء الحماسية المشهد خلال المباريات المختلفة بالبطولات خاصة العالمية والمهمة منها، ومؤخرًا، خطفت جماهير منتخب اليابان الأنظار نحوها، وذلك لظهور العديد منهم بملابس غريبة وغير تقليدية، وذلك أثناء تواجدهم في المدرجات لتشجيع فريقهم الوطني ضد غريمه المنتخب الألماني، بمونديال كأس العالم 2022 المقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

أزياء غريبة لجماهير منتخب اليابان 

وخلال مباراة المنتخب الياباني ضد غريمه الألماني التي انتهت منذ قليل، بفوز الفريق الأول بهدفين مقابل هدف للآخر، ظهر عدد من مشجعي الفريق الوطني لليابان وهم مرتدون ملابس وأزياء غريبة بالمدرجات، وذلك وفق ما ذكر موقع sportsbrief العالمي.

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وشملت الملابس الغريبة، ارتداء بعض المشجعين لقبعات رأس ضخمة وغير تقليدية فوق رؤوسهم، والتي جاءت باللون الأبيض، ورُسم عليها علم اليابان.

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فيما ظهر، أحد المشجعين وهو يرتدي قناعًا مخيفًا باللون الأحمر على وجهه، كإشارة للأجواء الحماسية الشديدة التي انتابت الجماهير.

كما ظهر آخرون بقبعات الرأس الضخمة، وارتدوا فوقها الشال والعقال العربي، كرمز للإشارة للزي التراثي الخاص بالدولة المستضيفة قطر.

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كأس العالم 2022 في قطر 

وخلال الأيام الماضية، انطلقت فعاليات بطولة كأس العالم 2022، بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي تمت استعدادات استقبالها بشكل مميز ومنظم، حيث تم إنشاء قرية خاصة لاستقبال المشجعين من مختلف أنحاء الدول المشاركة، وذلك كي يتمكنوا من الإقامة بداخلها على مدار أيام البطولة، حيث وصل سعر الليلة بداخلها 175 جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 5 آلاف جنيه مصري.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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