ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاكو الخام؟.. فوائد غير متوقعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكاكو في فصل الشتاء، من المشروبات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، كونه يتسبب في السعاة، فضلا عن مذاقه شهي ويعمل على تدفئة الجسم في الأجواء الباردة، لذا نرصد في السطور التالية فوائده المذهلة على الصحة من خلال الدكتورة آية سامي، أخصائية التغذية وصحيفة «ديلي ميلي» البريطانية.

ونصحت أخصائية التغذية عبر «هن»، باستخدام الكاكو الخام أو الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية تتجاوز الـ80% من الكاكو الخام للحصول على فوائده أي الشوكولاتة الداكنة.

فوائد الكاكو الخام على الصحة

- الكاكاو الذي يستخدم في صنع الشوكولاتة غني بكمية كبيرة من الألياف والحديد.

- يعزز الكاكو المناعة.

- يقلل الكاكو من خطر الإصابة بالأمراض مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والتهام المفاصيل والخرف.

- يعمل الكاكو، على زيادة إفراز أكسيد النيتريك الذي بدوره يسبب توسيع الأوعية الدموية وتقليل التصاق الصفائح الدموية ببعضها مما يقلل من التجلطات.

الكاكو يحسن المزاج

- يساعم الكاكاو في علاج الاكتئاب، ويحسن المزاج ويزيد الاسترخاء ويقلل التوتر.

- الكاكاو غني بمادة الثيوبرومين، التي تعمل على توسيع الرئة، واسترخاء المسالك الهوائية وبالتالي تقليل الالتهاب.

- واستخدام زبدة الكاكاو من المرطبات المفيدة للجلد.