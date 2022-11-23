سر انتشار الذباب بكثرة خلال الأيام الحالية.. و5 طرق طبيعية للتخلص منه

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الذباب من الحشرات غير المستحبة، ورغم الاقتراب من فصل الشتاء، المعروف فيه قلة ظهور هذه الحشرة، إلا أنها ظهرت بكثافة خلال الأيام الماضية، وتزامن معها زيادة شكاوى الأمهات من صعوبة التخلص من هذه الحشرة بشكل آمن، خاصة إنها إحدى الوسائل الناقلة للأمراض.

سر انتشار الذباب داخل المنازل؟

وعن سر انتشار الذباب داخل المنازل خلال فصل الخريف والاقتراب من فصل الشتاء، قال الدكتور سيد حسن حمودة، أستاذ الحشرات الاقتصادية بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة بجامعة المنيا، في تصريحات سابقة لـ«لوطن»، إنّ السبب وراء انتشار الذباب داخل المنازل مع الاقتراب من فصل الشتاء، بدلًا من الصيف، يرجع لـ«التشتية»، وهو هروب الذباب من انخفاض درجات الحرارة التي لايستطيع التعايش معها، والهروب إلى المنازل للاحتماء من البرد وانخفاض درجات الحرارة.

وأشار أستاذ الحشرات الاقتصادية إلى أنّ الذباب عادًة يلجأ إلى المنازل ليس فقط للتدفئة وإنما أيضًا بحثًا عن الطعام.

حيل للتخلص من الذباب

ويقدم «هن»، للسيدات حيل للتخلص من الذباب، وفقًا لما ذكرها موقع «hespruce»:

1) التخلص من العوامل الجاذبة للذباب

وهي الأطباق غير النظيفة الموجودة في الأحواض أو بواقي الطعام، وأكياس القمامة، وأوعية طعام الحيوانات الأليفة الفارغة، كلها عوامل جاذبة للذباب.

2) نفايات الحيوانات الأليفة

احرصي على التخلص من نفايات الحيوانات الأليفة، حال تواجدها في المنزل حتى لا يتجمع حولها الذباب بكثرة.

3) تتبعي مصادر دخوله للشقة

تتبعي مصادر دخوله إلى الشقة مع فتح وإغلاق الأبواب، والنوافذ حتى تتمكني من منعه من دخول منزلك.

4) غلق الأضواء

ينجذب الذباب عادًة نحو الضوء، قومي بفتح النوافذ، واغلقي أضواء المنزل تمامًا، حتى يذهب الذباب بعيدًا، ثم أغلقي النوافذ من جديد.

5) اصنعي طاردا طبيعيا

يمكنك صنع طارد للذباب من الزيوت الطبيعية، بدلًا من المواد الكيماوية، للحفاظ على صحة أولادك، مثال مزيج من زيت القرنفل والنعناع والليمون والريحان.