«الفوشيا» يضيء السجادة الحمراء في ختام «القاهرة السينمائي».. (صور)

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

شهد حفل ختام الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي، تألق عدد من الفنانات بألوان زاهية ومبهجة، خطفت الأنظار نحوها بشدة، لكن اللون «الفوشيا» تصدر المشهد بقوة، بعد ظهور عدد من الفنانات به في تصميمات ودرجات مختلفة منه.

وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز إطلالات الفنانات بدرجات اللون «الفوشيا» المختلفة، في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

1- الفنانة ليلى علوي

ظهرت الفنانة ليلى علوي بإطلالة جذابة ومختلفة، تمثلت في فستان «كات» باللون الفوشيا الصارخ، ملحق به ذيل مصمم من الريش فوق الركبة، مع ارتداء اكسسورات فضية اللون لامعة، واعتمادها على تسريحة شعر انسيابي.

2- الفنانة منال سلامة

تألقت الفنانة منال سلامة بفستان طويل وفضفاض من الحرير مصمم باللون ذاته، وبه تطريز لامع باللون الفضي اللامع.

3- الفنانة أمينة خليل

ظهرت الفنانة أمينة خليل بفستان جاء باللون الفوشيا الفاتح، وتميز بطوله الإنسيابي، كما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة على شكل كعكة، ووضع لمسات أنيقة من الماكياج.

4- الفنانة هند عبد الحليم

وأطلت أيضًا الفنانة الشابة هند عبد الحليم بفستان مصمم من اللون ذاته على السجادة الحمراء، مع اعتمادها على تسريحة الشعر الانسيابي القصير.

حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

وشهد حفل ختام الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي، حضور عدد كبير من الفنانين والفنانات أبرزهم، يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، لبلبة، حسين فهمي، محمد فراج، بسنت شوقي، هنادي مهنا، دينا فؤاد، مادلين طبر، نيكول سابا، وغيرهم.