فوائد حمص الشام المذهلة للصحة.. وطريقة عمله في المنزل بسهولة

القاهرة - سمر حسين - صحة

حمص الشام من الأطعمة المميزة في فصل الشتاء، وينتظر الأشخاص الأجواء الباردة كل عام لتناوله سواء في المنزل أو بالخارج، كما يتم إضافة الكمون والليمون والشطة عليه من أجل التدفئة والشعور بالشبع، كما أنه يحتوي على فوائد عدة للصحة، وهو ما نرصده في السطور التالية، بالإضافة لطريقة عمله.

وتوضح الدكتورة ليندا جاد، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثها لـ «هن»، فوائد حمص الشام على الصحة، كما نرصد طريقة عمله بحسب الشيف الشربيني، في برنامجه «الشيف»، المذاع على فضائية «سي بي سي سفرة».

فوائد حمص الشام للصحة

- يحتوي حمص الشام على كربوهيدرات معقدة، ما يجعله يعطي الشخص الإحساس بالشبع، كما أنه خال من الدهون.

- حمص الشام غني بالعديد من العناصر الغذائية، مثل البروتين والكربوهيدرات والفيتامينات والحديد والكالسيوم والماغنيسيوم وحمض الفوليك.

- يعمل على بناء خلايا الجسم لاحتوائه على البروتينات.

- يحتوي حمص الشام على الألياف، ما يجعله يعمل على الشعور بالشبع، ومناسب للأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا صحيا.

- حمص الشام مفيد للحامل وللجنين، حيث يساعد على نمو عظام الجنين، كونه غنيا بالكالسيوم.

- لديه القدرة على تحسين عملية الهضم، لاحتوائه على الألياف، ويمكن تناوله مع الجزر لعلاج الإمساك.

طريقة عمل حمص الشام

المكونات:

حمص

كمون

شطة

طماطم

ليمون

ملح

فلفل

طريقة تحضير حمص الشام

- وعن طريقة عمل حمص الشام، يتم نقع الكمية المرغوب فيها من الحمص في ماء عدة ساعات.

- نضع في حلة على النار الحمص مع الماء والبصل والطماطم ونتركه للغليان والنضج.

- يكون جاهزا للتقديم مع الملح والفلفل والشطة والليمون.