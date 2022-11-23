من بينهم حفيد فريد شوقي.. أبرز «كابلز» ختام مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت فعاليات ختام الدورة الـ44 من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، ظهور عدد من الثنائيات «الكابلز»، على السجادة الحمراء، والتي اتجهت الأنظار نحوهم، خاصة مع حرص كل ثنائي على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة.

أبرز ثنائيات ختام القاهرة السينمائي

ونستعرض خلال السطور الآتية، أبرز «كابلز» فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

1- هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

بإطلالة أنيقة ظهرت الفنانة هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح، على السجادة الحمراء، حيث أطلت مرتدية فستانًا يشبه فستان سندريلا باللون «اللافندر»، فيما ظهر الأخير ببدلة سموكي باللون الأسود، ورابطة عنق «فيونكة».

2- محمد فراج وبسنت شوقي

كما ظهر الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي، بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء، إذ ارتدى «فراج» بدلة فضفاضة باللون الرمادي الداكن، فيما أطلت زوجته بفستان لامع باللون الذهبي الداكن أيضًا.

3- أحمد جمال سعيد وزوجته

كما ظهر الفنان أحمد جمال سعيد، حفيد وحش الشاشة فريد شوقي، وزوجته على السجادة الحمراء أيضًا، وأطل الثنائي بإطلالتين مميزتين.

4- الفنان أمير شاهين وزوجته

كما ظهر الفنان أمير شاهين، شقيق الفنانة إلهام شاهين وزوجته «منة» على السجادة الحمراء، بإطلالات مميزة.

وشهد ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، حضور نخبة كبيرة من الفنانين والفنانات، من بينهم، ليلى علوي، يسرا، حسين فهمي، إلهام شاهين، مصطفى فهمي، وغيرهم.