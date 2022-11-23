أبرز 5 فيتامينات ضرورية يحتاجها الجسم.. تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتاج جسم الإنسان إلى الكثير من الفيتامينات التي تكون لها دور مهم في صحته وتقي من الإصابة العديد من الأمراض وتختلف الأنواع ومدى أهميتها، وهو ما نرصده في السطور التالية بحسب الدكتور آية سامي أخصائية التغذية وموقع«Eat This Not That».

وتحدثت أخصائية التغذية عبر «هن»، عن 5 أنواع من الفيتامينات المهمة للإنسان الحصول عليها والسبب وراء ذلك فيما يلي.

5 فيتامينات في غاية الأهمية يحتاجها الجسم

فيتامين د

يعمل على تقوية المناعة، ويمنع هشاشة العظام، ويساهم في عملية التمثيل الغذائي للعضلات.

فيتامين سي

يعتبر من مضادات الأكسدة الذي بدوره يؤدي إلى تقوية المناعة، وإنتاج الكولاجين مما يسبب نضارة البشرة، وكذلك يقي من أمراض البرد والإنفلونزا، ويمنع الجذور الحرة المسؤولة عن عدد من الأضرار للشخص.

فيتامين ك

يعمل على تنشيط الكثير من البروتينات، وتمنع تصلب الشرايين وأمراض القلب، ومحاربة السرطان وتحسن من الوظيفة الإدراكية، وزيادة حساسية الأنسولين.

فيتامين أ

يحافظ على البشرة، ويقي من الشيخوخة المبكرة، ويقلل من التجاعيد ويحفز من إنتاج الكولاجين، ويقوي النظر.

فيتامين هـ

يحتوي على مضادات الأكسدة، الذي بدوره يحمي من الإجهاد التأكسدي، ويقي من الشيخوخة المبكرة، ويحمي الأعصاب ويحافظ على صحة الدماغ، ويحمي من أمراض القلب.