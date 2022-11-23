طريقة تسريحة الريترو «المتموجة».. تألقي بها

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تبحث الكثير من النساء على العديد من التسريحات الجميلة والراقية للتجديد في شكلها ومظهرها، وتسريحة الريترو تعتبر من التسريحات التي هي مثال لعالم الموضة، نظرًا لتميزها بالأسلوب الكلاسيكي، وهي تسريحة قديمة منذ زمن ولكن تُعيد الموضة نفسها دائمًا وتنتقل صيحاتها عبر السنوات، لذلك نقدم لكن من خلال «هُن» طريقة تسريحة الريترو بالشكل الذي يليق بشعرك بحسب موقع «STYLECRAZE».

تُعتبر تسريحة الريترو قديمة منذ الزمن وهي الخيار الأمثل للتألق والاستمتاع بمظهر كلاسيكي وإطلالة مثالية خاصةً أنها تتميز بالسهولة قد تبدو هذه التسريحة غريبة بعض الشيء، لكنها واحدة من أبرز الأنماط لتسريحات الريترو في العقود الماضية، وتتميز بالسهولة والشكل المثالي، ويمكنك اعتماد هذه التسريحة فهي لا تحتاج إلى العناية ومناسبة للأجواء الباردة.

طرق تسريحة الريترو «التسريحة المتموجة»

الطريقة الأولى

- ‏اغسلي شعرك جيدًا.

- رشيه بمثبت الشعر أو استخدمي القليل من الماء للتثبيت أو استعملي كريم التسريح أو أية نوع من الزيوت أو بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على تثبيت الشعر في المنزل مثل وضع جل الألوفيرا.

- استعملي كريمات تسريح الشعر التي تساعد على التثبيت وفي نفس الوقت تغذية خصلات الشعر.

- جففيه بمجفف الشعر أو بالمنشفة .

-استخدمي مكواة الشعر العادية قومي بلف كل الشعر وهي مشغلة أو متوقفة.

-‏ ثم فكي الجزء الخلفي من شعرك وسرحيه، و أكملي التسريح حتى تقل التجعيدات و يبدو الشعر طبيعي .

- ارفعي باقي الشعر الملفوف ومن الممكن تفريقه مع ترك التموج به.

تتميز بأنها تسريحة راقية لتزيني بها إطلالتك بمناسباتك فهي لا تتطلب منك أي جهدٍ ويمكنك أن تجربيها لتحاكي بها الأزمنة الكلاسيكية.

الطريقة الثانية

- اغسلي شعرك جيدًا.

- لفي خصلات الشعر على أي شيء يشبه المكواة من بداية الشعر .

- ارفعي شعرك بيدك إلى أعلى.

تتميز أيضًا أنها من الممكن تسريحها للشعر الطويل والقصير ففي الشعر الطويل ستمنحك الجاذبية والفخامة، وتُضفي على شعرك المزيد من الجمال تعتمد على تجعيد وتكسير خصلات الشعر من البداية فيظهر الشعر متماسك، وفي الشعر القصير التسريحة المتموجة تعطي مظهرًا جميلًا دون مبالغة ويكون الشعر مفرودًا في الجذور ومتموجًا في الأطراف.

نجمات تألقن بتسريحة الريترو

إليسا

هيفاء وهبي

مايا دياب

الأميرة فوزية

هند رستم

مارلين مونرو

نيكول سابا

غادة عبد الرازق