«يوشيمي ياماشيتا».. حكمة يابانية تسجل مزيدا من الإنجازات بإدارتها مباريات كأس العالم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قرار تاريخي بوجود 3 حكمات من النساء، و3 من المساعدات، في مباريات كأس العالم 2022 والذي يقام في قطر الشهر جاري، وتعتبر تلك هي المرة الأولى التي تتواجد فيها الحكمات بتلك الأعداد في كأس العالم، وبحسب رئيس لجنة الحكام بـ الفيفا الإيطالي بييرلويجي كولينا وهو يعلن هذا النبأ التاريخي، «من حقهن التواجد في كأس العالم لأنهن يؤدين أدوارهن باستمرار وبمستوى عال جدا»، واحدة منهم هي اليابانية يوشيمي ياماشيتا، ويستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عنها.

معلومات عن الحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا

- ولدت الحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا في 20 فبراير 1986، أي تبلغ من العمر 36 عاما، والتي من المقرر مشاركتها في كأس العالم.

- بدأت حياتها العملة في مجال التحكيم كـ حكم كرة قدم يابانية.

- كانت واحدة من السيدات المشاركات في تحكيم كأس العالم للسيدات 2019.

- في شهر أبريل 2022 سجلت يوشيمي إنجازا تاريخيا حيث أصبحت أول امرأة، تقوم بإدارة مباراة في تاريخ دوري أبطال آسيا بين الرجال.

- أدارت ياماشيتا مباراة المجموعة السابعة بين ملبورن سيتي الأسترالي وجيونام دراجونز الكوري الجنوبي، ستاد باثوم ثاني في بانكوك، خلال دوري أبطال آسيا.

- لم تكن تلك هي المرة الأولى فقد شاركت من قبل في تحكيم مباريات الرجال.

- في مايو 2019 كانت ضمن أول طاقم نسائي يدير مباراة في كأس الاتحاد الآسيوي، وذلك خلال لقاء يانغون يونايتد من ميانمار وناغا وورلد من كمبوديا.

- كما شاركت في إدارة مباريات ضمن تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، خلال شهر أكتوبر 2021.

- وقد نجحت اليابانية ياماشيتا في اجتياز كافة اختبارات اللياقة البدنية وبقية متطلبات الحكام الرجال، وقد شاركن في إدارة مباريات كأس آسيا للسيدات 2021 في الهند.