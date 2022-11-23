طريقة استخدام ورق الزبدة.. استخدميه للكب كيك وصينية السمك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحتاج الكثير من الأمهات عند عمل المأكولات وخاصةً المخبوزات، إلى طبقة عازلة حتى لا يلتصق الطعام، ويعتبر ورق الزبدة مادة عازلة للالتصاق فهو ورق مقوى ومطلي بالدهون على الوجهين ومضاد للرطوبة فلا يسبب الاحتراق ولا الإلتصاق، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» طريقة استخدام ورق الزبدة واستعمالاته بحسب موقع «The Gardening Cook» الخاص بالمطبخ.

طريقة استخدام ورق الزبدة

- رشي بضع قطرات من الماء على قاع الصينية والأطراف قبل وضع الورقة لمنع الطعام من التسرب أسفل الورق والالتصاق بالصينية، ولمنع الورقة من التحرك أثناء وضع الطعام.

- قسمي ورق الزبدة حسب الصينية.

‏ ‏- ‏اضغطي على الورقة لإزالة التجاعيد والنتوءات، والحفاظ على الورقة مستوية.

استعمالات ورق الزبدة

- عند التحضير لأي من المخبوزات مثل الكوكيز والكيك، والبسكويت فيعمل على منع التصاق المخبوزات في الأسفل.

- فاصل بين طبقات الحلوى فبعض أنواع الحلويات التي تتكون من عدة طبقات كالبراونيز فوضع ورق الزبدة بينها يمنع إلتصاقها ببعضها البعض وعجنها وبذلك نكون أضفنا لها شكلًا جميلًا.

- استخدامها ورق للكب كيك عند الأكل.

- لتسخين البيتزا فنُغلف الصينية بورق الزبدة ونضع عليها ورق الزبدة قبل إدخالها إلى الفرن فبذلك يمكننا نستمتع بها مقرمشة ولذيذة.

- لتزيين الحلويات بالقيام بلف ورق الزبدة على شكل قرطاس وملئها بأي نوع من الصوص وبعد ذلك قص طرفها قليلاً قبل البدء بتزيين وجه الحلويات.

- لرفع المكونات فوق عجينة الخبز فيمكننا أن نضع ورقة زبدة على وجه العجينة ثمّ ملؤها بالحبوب مثل الفاصولياء أو الحمص وذلك يجعل الخبز له طعم الحبوب دون أن يختلط معها ويُفضل استخدامها في الفرن العادي أو الحراري.

- وضعها تحت الأسماك أو غيرها من المأكولات البحرية ‏ووضع عليها الأعشاب الطازجة أو التوابل مثل الليمون والكمون.

- وضع النصف الآخر من ورق الزبدة فوق الطعام مع التأكد من ترك مساحة كبيرة لحدوث التسخين المثالي وتجميع البخار في جميع أنحاء الجزء الداخلي، مما يخلق وجبة غنية ونضرة تبقى رطبة دون إضافة الزيوت.

- تغليف صواني الخبز، واستخدامه في الفرن لإعادة تسخين الخبز.

- تغليف الكريب عند عمله بالمنزل.