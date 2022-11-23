أضرار التونة مع البرد.. تضعف جهاز المناعة وتؤثر على الرئة

القاهرة - سمر حسين - صحة

التونة في الأصل هي سمكة ذات قيمة غذائية عالية وتوفر عددًا من الفوائد الصحية، لكن عندما تتحول إلى التونة المعلبة يصبح تناولها غير آمن، بسبب احتوائها على مادة الزئبق الملوثة التي تؤثر على الغدد الصماء المسؤولة عن جميع خلايا وأعضاء الجسم فيؤثر تناول التونة على الصحة ويضعف المناعة، ما يجعل الجسم عُرضة للكثير من الأمراض، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» أضرار التونة وأضرار التونة مع البرد.

أضرار التونة

في هذا الصدد قال مجدي نزيه رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية خلال لقاء سابق، إن التونة المعلبة خطر كبير على الصحة إذ أنه يوجد كثير من معدلات التونة التي بها الزئبق وينجم عن هذا مشاكل كبيرة على الصحة، ولها مشاكل سلبية على المناعة والرئة والكليتين والجهاز العصبي، نتيجة أن التونة من أسماك في مناطق بها نسبة تلوث كبيرة، وبها زيت لحفظ وملح فتخزن المياه داخل الجسم.

وبحسب موقع «Eat This, Not That» الطبي تتمثل أضرار التونة:

- ‏تؤثر مادة الزئبق على الجهاز العصبي فيمثل إضعاف النمو.

- ‏تضعف الخلايا المسؤولة عن الذاكرة.

- ‏تعمل على حدوث اضطرابات عصبية وسلوكية عديدة.

- ‏ تؤثر على الكليتين بشدة بسبب حدوث عدم توازن الدم.

- ‏تؤثر على الجلد والعينين، كما قد يسفر التعرض للزئبق حتى بكميات قليلة عن المعاناة من مشاكل صحية جسيمة.

- تؤثر على مستويات ضغط الدم إذ أظهرت الأبحاث أن التعرض للزئبق مرتبط بارتفاع ضغط الدم.

- كميات الزئبق الكبيرة قد تسبب مشكلات خطيرة لدى البعض، مثل فقدان الذاكرة وقدرات التفكير لدى البالغين.

- يصاب الأشخاص بالارتعاش وتنميل الأطراف.

- ‏ ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار للجسم مما قد يعرض الجسم للجلطة والسكتات الدماغية.

- تزيد من مخاطر السمنة.

- تزيد من معدل الإصابة بمرض السكري.

- ‏النساء الحوامل والمرضعات والأطفال معرضون بشكل خاص لتأثيرات الزئبق وبالتالي يجب الحد من أو تجنب كل من التونة النيئة والمطبوخة.

- التهابات الأعصاب بسبب النسب المرتفعة من الزئبق تؤثر على مستويات الذكاء وقد تصل للقصور العقلي وتلف خلايا المخ.

- تشمل الأعراض الأخرى صعوبة المشي وقلة التنسيق بين أعضاء الجسم وضعف العضلات بسبب كمية الزئبق التي تحتوي عليها.

أضرار تناول التونة مع البرد

وأضاف «نزيه» أنه تعتبر وجبة التونة المعلبة من الوجبات السريعة الأكثر شهرة في العالم، ولكنها بها مادة عالية جدًا من الزئبق التي تؤثر على المناعة بسبب العدوى الطفيلية والزئبق فتحتوي التونة على الزئبق الذي يخلق آثارًا سامة على جهاز المناعة وعلى الرئتين، لذلك يجب الحرص على ضرورة تنويع وجبات الأسماك وليس حصرها في الوجبات المعلبة فقط، ويجب عند تناولها التناول حسب المعدلات المعروفة عالميًا.

بديل التونة مع البرد

وقال محمد عفيفي أخصائي التغذية لـ«هُن» إنه يجب الحصول على بديل التونة من الأسماك التي تحتوي على نسبة منخفضة من الزئبق مثل سمك التونة العادي المطبوخ وتناول الأسماك العادية مثل سمك السردين والبلطي والجمبري والسلمون والطهي جيدًا لقتل أية ملوثات والتعويض بالبروتينات العادية أيضًا أثناء البرد.