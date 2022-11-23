كيفية التعامل مع حديثي الولادة في الشتاء.. وعلامات شعورهم بالبرد

القاهرة - سمر حسين - ماما

التعامل مع حديثي الولادة في الشتاء من الأمور الصعبة على الأمهات، خاصة إذا كانت أول تجربة لهن، فتكون الأم في حالة حيرة وخوف على رضيعها، هل الملابس التي يرتديها مناسبة؟ وما علامات شعوره بالبرد، للاطمئنان عليه وتجنب إصابته بنزلة برد أو إنفلونزا، لذا نرصد في السطور التالية أهم النصائح في هذا الأمر من خلال الدكتور محمد دسوقي، أخصائي الأطفال وحديثي الولادة، وموقع parents العالمي.

ويقدم أخصائي الأطفال وحديثي الولادة كيفية التعامل مع حديثي الولادة في الشتاء، سواء فيما يخص ملابسه والطبقات المناسبة له، أو علامات شعور الرضيع بالبرد وغيرها.

لبس الطفل حديث الولادة في الشتاء

يشعر الأطفال وخاصة حديثي الولادة بالبردوة أكثر من الكبار، لذا تعد ملابس الطفل في الشتاء من الأمور التي يجب الاهتمام بها، من خلال شراء الملابس الداخلية القطنية بأكمام طويلة وقصيرة وأخرى أساسية.

كم قطعة يلبسها الطفل في الشتاء

ورد الدكتور محمد دسوقي عن سؤال كم قطعة يلبسها الطفل في الشتاء؟ موضحا أنه من عمر يوم إلى سنتين من المفترض أن يرتدي الطفل نفس قطع ملابس الكبار، ولكن مع زيادة قطعتين إضافيتين، أي إذا كان الشخص الكبير يرتدي 3 قطع فالرضيع 5 قطع حتى يشعر بالدفء.

علامات شعور الرضيع بالبرد

أما علامات شعور الرضيع بالبرد، فتكون من خلال لمس صدر الطفل أو الجزء الخلفي من رقبته أو بطنه بيد ليست باردة، وفي حال كانت هذه المناطق باردة فحينها يكون الطفل يشعر بالبرد، أما إذا كانت ساخنة معنى ذلك أنه لديه إحساس بالحر، والطبيعي أن تكون معتدلة.

ولا تعد برودة اليدين للرضيع من علامات شعوره بالبرد، لأن بعض الأطفال أو الكبار تكون أيديهم باردة في جميع الفصول، بينما ارتعاش الطفل يدل على شعوره بالبرد.