الامارات | نادي العويس السينمائي يعرض فيلم «معركة طنب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دبي بعد غد ضمن أنشطة نادي السينما عرضاً للفيلم الكرتوني «معركة طنب»، الذي يحكي قصة «أول شهيد إماراتي»، الشرطي سالم سهيل.

وكان الفيلم قد حصد آلاف المشاهدات خلال إطلاقه في نوفمبر الماضي، كما سجل تفاعلاً كبيراً وردود فعل إيجابية واسعة.

وأسهم في إنتاج العمل، الذي تبلغ مدته 15 دقيقة، مجموعة من الشباب المواطنين، بقيادة محمد الشحي، فيما شارك في الأداء الصوتي فريق مشترك من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وهو من إنتاج فريق «دانة الترفيه الثقافي»، الذي تأسس في يناير 2019.

فيلم «معركة طنب»، من طراز القصة المصورة المتحركة، يحكي قصة أول شهيد إماراتي، الشرطي سالم سهيل خميس، الذي استشهد في موقعة بطولية سجلها التاريخ له ولرفاقه الشجعان بأحرف من ذهب، بعد أن انتفضوا لما شهدوا العدو يزحف باتجاه عرينهم، ودافعوا ببسالة عن أرضهم وعلم بلادهم.

ويضم طاقم عمل الفيلم محمد ناصر الشحي (كاتب السيناريو والمخرج)، ولطيفة ماجد بن كتة (التي رسمت لوحات الفيلم)، وأسماء عيلان الهاملي (في المراجعة التاريخية، وعايشة حسن الهاشمي (الإضاءة)، وقام بالأداء الصوتي كل من: أحمد مصبح المري، إبراهيم محمد الفارسي، محمد ناصر الشحي، عبدالله سالم النعيمي، والهمام يحيى القاسم.