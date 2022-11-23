الامارات | 225 عنواناً جديداً تزيّن رفوف «الناشرين الإماراتيين» في معرض الكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعزيزاً لحضورها المحلي والدولي وسعياً منها لخدمة أعضائها من خلال إيصال إصداراتهم إلى مساحة أوسع من القراء، تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين في معرض الكويت الدولي للكتاب.

وتنقل الجمعية إلى القراء في الكويت الشقيقة عبر الجناح الخاص الذي تشارك به في الدورة الــ45 من معرض الكويت الدولي للكتاب الذي يستمر حتى 26 الجاري، 2140 كتاباً، بإجمالي 225 عنواناً، تمثل أحدث إصدارات 30 دار نشر إماراتية.

فيما اختتمت الجمعية في 20 الجاري مشاركتها في مهرجان العين للكتاب، بمدينة العين، إذ عرضت خلاله 134 عنواناً بإجمالي 1254 كتاباً من أحدث إصدارات 19 دار نشر إماراتية في جناحها.

وقال المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين راشد الكوس: «العام الجاري حافل بمشاركات الجمعية في العديد من المعارض الدولية للكتاب المحلية والإقليمية والدولية، إذ تمكنت الجمعية خلال كل المشاركات من تقديم صورة مشرفة عن صناعة النشر في الدولة، ونقلت ملامح من المشهد الثقافي الإماراتي عبر أحدث الإصدارات والمؤلفات التي تمثل نماذج من إبداعات المؤلف والناشر الإماراتي، وتعكس توجهنا الراسخ نحو الاستثمار في المعرفة وتوسيع رقعة القراءة».

وأضاف: «بمشاركة الجمعية في كل من معرض الكويت الدولي للكتاب ومهرجان العين للكتاب، تعزّز من جهودها المستمرة في إيصال إصدارات الناشرين الأعضاء إلى القراء في كل مكان، وتواصل تمكين الأعضاء من المشاركة في مختلف المعارض عبر منصة الجمعية، وسنشهد خلال المرحلة المقبلة توسيع نطاق تسويق الكتاب الإماراتي على مدار العام عبر التسويق الإلكتروني، إلى جانب استمرار المشاركات في المعارض».

ويضم جناح الجمعية في معرض الكويت الدولي للكتاب إصدارات 30 دار نشر، منها: نور للنشر، لؤلؤ للنشر والتوزيع، التفرد خدمات التصميم ونشر المطبوعات، دار السيف للنشر، صديقات للنشر وتوزيع الكتب، بيبليوسميا للنشر والتوزيع، مدار للنشر والتوزيع، شركة دار الرمسة لخدمات نشر الكتب والمطبوعات، مؤسسة ابن العربي للبحوث والنشر، ذا دريم ورك كولكتيف، بوابة الكتاب لنشر وتوزيع الكتب، دار الأندلس، دار هماليل، الظبي للنشر والتوزيع، بابيلون بوك لاند، حروف للنشر والتوزيع، قصص كيوي، دار المحيط للنشر، منشورات بيت الكُتّاب، سعاد صليبي، دار سيف الجابري للطباعة والنشر والتوزيع، مكارم، التخيل للنشر والتوزيع، الأدباء، بريق، ندوة الثقافة والعلوم، دار البيان العربي، الفلك للترجمة والنشر، وسيدة الحكايات.

راشد الكوس:

• «العام الجاري حافل بمشاركات الجمعية في العديد من المعارض الدولية للكتاب المحلية والإقليمية والدولية».

مهرجان العين

ضم جناح جمعية الناشرين الإماراتيين في مهرجان العين للكتاب إصدارات دور عدة، منها: دار السيف للنشر، صديقات للنشر وتوزيع الكتب، شركة دار الرمسة لخدمات نشر الكتب والمطبوعات، مؤسسة ابن العربي للبحوث والنشر، ذا دريم ورك كولكتيف، بوابة الكتاب لنشر وتوزيع الكتب، دار الأندلس للنشر والتوزيع، ماهرون، بابيلون بوك لاند، عشتار، دار المحيط للنشر، منشورات بيت الكُتّاب، سعاد صليبي، مكارم، التخيل للنشر والتوزيع، الأدباء، دار البيان العربي، الفلك للترجمة والنشر، سيدة الحكايات.