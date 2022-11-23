الامارات | علامة «راف سيمونز».. في نهاية الرحلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المصمم البلجيكي راف سيمونز، أول من أمس، عن وقف العمل بعلامته التجارية للأزياء، التي تحمل اسمه، بعد رحلة مميزة استمرت 27 عاماً، من دون أن يوضح المزيد عن قراره.

وكتب المصمم، البالغ 54 عاماً، عبر حسابه على «إنستغرام» أن «مجموعة ربيع/صيف 2023 تمثل نهاية رحلة مميزة استمرت 27 عاماً، والموسم الأخير لماركة الأزياء راف سيمونز».

وأضاف «لا أجد ما أقوله تعبيراً عن مدى اعتزازي بكل ما حققناه»، شاكراً فريقه ومعاونيه والإعلام والمشترين وأصدقاءه وعائلته، وكذلك المعجبين الأوفياء. وعلّق المصمم الأميركي، مارك جايكوبس، على منشور سيمونز، قائلاً: «أنت مذهل دائماً، وملهم دائماً. شكراً لك يا راف».

وعمل راف سيمونز، المولود في نيربيلت ببلجيكا عام 1968، لدى دور جيل ساندر وديور وكالفن كلاين للأزياء، قبل أن يصبح منذ ربيع 2020 مدير التصميم المشارك في دار برادا الإيطالية.

وسبق أن أطلق العلامة التجارية التي تحمل اسمه عام 1995، بحسب ما ورد في منشور إعلان وقف العمل بها. وأرجأ راف سيمونز آخر عرض لعلامته، كان مقرراً في لندن في سبتمبر الماضي، بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ثم عاد ونظمه في منتصف أكتوبر الماضي، في العاصمة البريطانية، خلال معرض فريز الفني العظيم.