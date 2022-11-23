الامارات | الصين «تصالح» الأفلام الكورية الجنوبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استأنفت الصين عرض الأفلام الكورية الجنوبية على الإنترنت، بعد توقف دام ستة أعوام، وفقاً لما أعلنه المكتب الرئاسي أمس، لينتهي بذلك حظر فُرض على جميع المحتوى الثقافي الكوري، بسبب نشر نظام صاروخي أميركي في كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المتحدثة باسم الرئاسية الكورية، كيم إيون هي، القول إنه تم اتخاذ القرار بمناسبة لقاء الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول مع نظيره الصيني شي جين بينغ في إندونيسيا، الأسبوع الماضي.

وعُرض فيلم «هوتيل باي ذا ريفير»، من إنتاج عام 2019، للمخرج الكوري هونج سانج سو، على منصة «أو تي تي» الصينية في وقت سابق. يشار إلى أن الترفيه الكوري الجنوبي كان واسع الانتشار في الصين، قبل أن تفرض بكين حظراً شاملاً على جميع المحتوى الثقافي الكوري في 2016.