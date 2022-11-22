نجمات ارتدين «الأبيض والسيلفر» في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. أبرزهن لبلبة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

حرصت الفنانات على الظهور بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44، والمقام بدار الأوبرا المصرية.

إطلالات الفنانات في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

وخطفت إطلالات النجمات على السجادة الحمراء، أنظار الجميع، من خلال ظهورهن بفساتين أنيقة وألوان مختلفة بينها الأبيض والسيلفر، بينهن لبلبة وإلهام شاهين ودينا ونرمين الفقي وناهد السباعي.

وانطلق فعاليات ختام الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي، بحضور عدد من الفنانين والفنانات، أبرزهم ليلى علوي، يسرا، طارق الإبياري، إلهام شاهين، حسين فهمي، هنادي مهنا، بسمة، أحمد خالد صالح، نور اللبنانية، مادلين مطر، نور قدري، وغيرهم.

مهرجان القاهرة السينمائي

وشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44، 97 فيلما من 52 دولة في 4 مسابقات مختلفة، كما شارك 79 فيلما طويلا، فيما بلغ عدد الأفلام القصيرة 18 فيلما، و10 أفلام كلاسيكية، بينما سجل عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.