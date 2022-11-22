هنادي مهنا تخطف الأنظار في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. «تشبه سندريلا»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

بإطلالة رقيقة وجذابة، ظهرت الفنانة هنادي مهنا على السجادة الحمراء، رفقة زوجها الفنان أحمد خالد صالح، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، التي انطلقت مؤخرًا، بدار الأوبرا المصرية.

تفاصيل إطلالة هنادي مهنا

وخلال ظهورها أطلت هنادي مهنا، بفستان بسيط تميز بأناقته، حيث جاء تصميمه مشابهًا لفستان شخصية ديزني الشهيرة «سندريلا»، وتميز بشكل «الأوف شولدر»، مع ارتداءها قفازات طويلة في يديها، وهي ما تشابهت مع فستان الشخصية الكرتونية.

وجاء الفستان باللون «اللافندر»، كما حرصت هنادي مهنا على ارتداء الإكسسورات فضية اللون اللامعة فوقه، مع حقيبة يد سواريه باللون ذاته أيضًا، كما اعتمدت على تسريحة الشعر الانسيابي المنسدل على كتفيها.

ختام مهرجان القاهرة السينمائي

وكانت فعاليات ختام الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي، انطلقت قبل قليل، بحضور نخبة من الفنانين والفنانات، بينهم ليلى علوي، يسرا، طارق الإبياري، حسين فهمي، هنادي مهنا، بسمة، أحمد خالد صالح، نور اللبنانية، مادلين مطر، نور قدري، وغيرهم.