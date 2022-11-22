أبرز إطلالات الفنانات في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. ألوان مبهجة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

خطفت إطلالات النجمات على السجادة الحمراء، أنظار الجمهور، خلال ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44، والذي بدأ منذ قليل في دار الأوبرا المصرية.

وبين فساتين «فوشيا وأحمر وبستاج وروز»، ظهرت الفنانات على السجادة الحمراء بإطلالات مميزة بين تصميمات طويلة وقصيرة، ما جذب انتباه الجمهور بسبب الألوان المبهجة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 44.

وتألقت العديد من الفنانات، أبرزهن ليلى علوي وبسمة وسارة عبدالرحمن وهند عبدالحليم، والإعلامية بوسي شلبي، وعدد من النجوم.

ويبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى في المهرجان 30 فيلما، مقابل 57 عرض أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يسرا

ليلى علوي

نور قدري

بسمة

سارة عبدالرحمن

مهرجان القاهرة السينمائي

يذكر أنه شارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44، 97 فيلما من 52 دولة في 4 مسابقات مختلفة، وعدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، والأفلام القصيرة 18 فيلما، و10 أفلام كلاسيكية.