لايف ستايل

أبرز إطلالات الفنانات في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. ألوان مبهجة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يسرا

خطفت إطلالات النجمات على السجادة الحمراء، أنظار الجمهور، خلال ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44، والذي بدأ منذ قليل في دار الأوبرا المصرية.

وبين فساتين «فوشيا وأحمر وبستاج وروز»، ظهرت الفنانات على السجادة الحمراء بإطلالات مميزة بين تصميمات طويلة وقصيرة، ما جذب انتباه الجمهور بسبب الألوان المبهجة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 44.

وتألقت العديد من الفنانات، أبرزهن ليلى علوي وبسمة وسارة عبدالرحمن وهند عبدالحليم، والإعلامية بوسي شلبي، وعدد من النجوم.

ويبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى في المهرجان 30 فيلما، مقابل 57 عرض أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

ae317edbd0.jpg

يسرا

d339527580.jpg

ليلى علوي

65d1fbf87e.jpg

نور قدري 

a0ea14c138.jpg

بسمة

f77179edd4.jpg

سارة عبدالرحمن

مهرجان القاهرة السينمائي

يذكر أنه شارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44، 97 فيلما من 52 دولة في 4 مسابقات مختلفة، وعدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، والأفلام القصيرة 18 فيلما، و10 أفلام كلاسيكية.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا