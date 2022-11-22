نيكول سابا بفستان «التجربة الدنماركية» في مهرجان القاهرة السينمائي.. عمره 19 سنة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بإطلالة أنيقة ومميزة، ظهرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على السجادة الحمراء خلال فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، والمقامة بدار الأوبرا المصرية، حيث كشفت أثناء حديثها عن كواليس اختيارها للفستان.

نيكول سابا تكشف عن كواليس اختيار فستانها

وخلال حديثها، كشفت نيكول سابا كواليس اختيارها للفستان الخاص بها، والذي جاء بتصميم مجسم على شكل جلد نمر، وذو فتحة من منطقة الظهر، لكنها لم تكن تلك المرة الأولى التي ترتدي فيها الفنانة اللبنانية هذا الفستان.

وقالت «نيكول» إن هذا الفستان له مكانة خاصة داخل قلبها، حيث أنها ارتدته للمرة الأولى خلال حضورها العرض الخاص لفيلم «التجربة الدنماركية» في لبنان، وبعد مرور 19 عامًا، قررت ارتداءه مرة أخرى لأنه يحمل ذكرى خاصة ومميزة لها.

واستطردت الفنانة اللبنانية حديثها قائلة: «الفستان ده له معزة خاصة على قلبي، الفستان ده لبسته في العرض الخاص اللي اتعمل للتجربة الدنماركية في لبنان من 19 سنة، فحبيت النهاردة أروح لحاجة مختلفة، فدورت في دولابي، ولفتني لأنه له ذكرى جميلة عندي».

ختام مهرجان القاهرة السينمائي

وانطلقت فعاليات ختام الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي، منذ قليل، وشهدت حضور نخبة كبيرة من الفنانين والفنانات، بينهم ليلى علوي، حسين فهمي، هنادي مهنا، بسمة، أحمد خالد صالح، نور اللبنانية، وغيرهم.