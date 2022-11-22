«الأسود» يسيطر على أزياء الفنانات في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. منهن ميمي جمال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توافد عدد من نجوم ونجمات الفن خلال اللحظات الماضية، على السجادة الحمراء في فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، وسرعان ما اتجهت الأنظار نحو أبرز إطلالات الفنانات اللاتي شاركن بالحضور.

إطلالات الفنانات باللون الأسود

وخلال فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، حرصت عدد من الفنانات على التألق باللون الأسود أثناء الظهور بإطلالتهن المختلفة.

ميمي جمال

أطلت الفنانة القديرة ميمي جمال على السجادة الحمراء، مرتدية فستانًا أنيقًا وطويلًا باللون الأسود، وذو أكمام طويلة حد الأرض وفضفاضة، مع تطريز باللون الفضي اللامع على جانبي الذراعين والفستان ذاته.

نور اللبنانية

بإطلالة أنيقة وبسيطة للغاية، أطلت الفنانة نور اللبنانية على السجادة الحمراء، بفستان أسود اللون «كات ميرميد».

بسنت صيام

كما تألقت الفنانة بسنت صيام، ابنة الفنان أحمد صيام، بفستان أنيق باللون الأسود، جاء بتصميم منفوش، وتطريز لامع باللون ذاته من منطقة الكتفين.

شمس الكويتية

كما ظهرت الفنانة شمس الكويتية بإطلالة مميزة أيضًا، تمثلت في ظهورها بفستان أسود اللون، ومنفوش من الأسفل ويحمل تطريزا باللون الذهبي في الجزء السفلي.

سميرة أحمد

فيما ظهرت الفنانة القديرة سميرة أحمد ببدلة سوداء اللون أيضًا، جاءت بأكمام طويلة، فيما جاء العنق برابطة مميزة على شكل «فيونكة».