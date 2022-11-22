الامارات | بعد زواج 26 عاما ربحا في اليانصيب فهربت بالمال مع عشيقها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب رجل في تايلاند بصدمة حياته حين خدعته زوجته واستولت على مكاسبه من جائزة يانصيب كبيرة لتهرب مع عشيقها بعد 26 عامًا من الزواج وإنجاب ثلاثة أولاد.

وكان الزوجان معا لما يزيد عن عقدين من الزمن عندما ربح الرجل واسمه مانيت 6 ملايين بات (حوالي 140،856 ألف جنيهًا إسترلينيًا) في اليانصيب.

وخلال حفل اقاماه الزوجين بهذه المناسبة لاحظ الزوج شخصًا لم يكن يعرفه، فسأل زوجته واسمها أنجكانارات من يكون الضيف الغريب، لتخبره أنه قريب لها.

ولكن القريب كان في الواقع عشيقها، الذي هرب معها بكامل المبلغ المالي من الحفل، تاركين الزوج مانيت مصدومًا ومفلسا.

ونقلت صحيفة «ديلي ستار» عن الزوج قوله أنه لم يكن على علم بأية مشاكل في علاقته الزوجية قبل خطة الهرب التي قامت بها زوجته.

وقالت الشرطة إنها لا تستطيع المساعدة ولا يوجد شيء يمكنهم القيام به لأن المال يبدو ببساطة كهبة كون الزوج كان سبق وأودعه في حساب زوجته طوعيا بعدما ربحه. وأن خياره الوحيد هو محاولة إقناعها بإعادة الأموال.