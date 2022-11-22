جزيرة كاريبية تجذب السياح بسبب أطعمتها النادرة.. بينها «المامي» و«الذهب الأسود»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

هناك العشرات من الوجهات السياحية حول العالم التي يقصدها السياح، لزيارتها كل عام من مختلف بقاع الأرض، وعادة ما تتميز كل بلدة عن الأخرى بمناطق جذابة سواء تاريخية أو ساحلية وغيرها، لكن جزيرة جرينادا الكاريبية يقصدها السياح لسبب آخر قد يبدو غريبًا للكثيرين، وهو طعامها الشهي.

أطعمة متنوعة ونادرة على أرض الجزيرة

وحسب ما ذكرت صحيفة «مترو» البريطانية، فإن أرض الجزيرة تعد خصبة بعشرات الأنواع المتنوعة من الفاكهة الحلوة، والتي قد لا ينمو بعضها إلا بأرضها فقط، ومن بين هذه الأصناف، الجاك فروت، البطاطا الحلوة، البابايا، تفاح الكسترد، المامي، والقشطة.

كما تضم الجزيرة أعواد القرفة العطرية، وكتل من الزنجبيل، وأصداف تشبه الفول السوداني تحتوي على التمر الهندي، كما تتعدد أنواع القرع، وفاكهة النجمة.

أبرز المعلومات عن الجزيرة

ويبلغ طول الجزيرة الكريبية 21 ميلًا فقط، وعرضها 12 ميلًا، وبخلاف وفرة الفاكهة بأنواعها المختلفة والنادرة في أراضيها، إلا أنها تنتج أكثر من 20% من جوزة الطيب في العالم، ويطلق عليها سكان الجزيرة لقب «الذهب الأسود».

كما يتم تقديم العديد من الأكلات غير الشائعة على أرض الجزيرة، والتي من بينها، خبز جوز الهند، وهو عبارة عن خبز تقليدي مصنوع من الدقيق وجوز الهند وأوراق الكالالو، وهي نوع من الخضروات المورقة التي تشبه السبانخ، حيث يتم طبخها بالبخار بالثوم والبصل؛ وكذلك كروكيت الموز الأخضر.