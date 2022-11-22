طريقة عمل العدس مثل الفوال.. خطوات بسيطة ومذاق شهي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

العدس من الأكلات المميزة والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص في فصل الشتاء، لأنها تعمل على تدفئة الجسم، كما أنها وجبة تجعل الشخص يشعر بالشبع، ومع اقتراب فصل الشتاء تبحث الأمهات عن طريقة عمل العدس مثل الفوال لعملها للأسرة بمذاق شهي.

وتشرح الشيف أمينة سعيد، لـ «هن»، طريقة عمل العدس مثل الفوال، بالمكونات وكيفية التحضير فيما يلي بالتفاصيل.

طريقة عمل العدس مثل الفوال

المكونات:

كوب عدس أصفر

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي

1 بصلة مفرومة

ليتر مرق دجاج

3 ورقات غار

نصف ملعقة كمون

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح بحسب الرغبة

معصور 2 ليمون حامض

طريقة تحضير العدس مثل الفوال

- ضعي الزيت النباتي والبصل على النار مع تقليبه حتى يذبل.

- أضيفي العدس الأصفر مع الاستمرار في التقليب حتى المزيج.

- أضيفي مرقة الدجاج وورق الغار والفلفل الأسود والكمون والملح.

- اتركي الخليط على النار متوسطة حتى الغليان.

- ويمكن تغطية «الحلة» على النار وتركها نحو 30 دقيقة تقريبا.

- إزالة ورق الغار ثم وضع الليمون الحامض على الخليط والاستمرار في التقليب حتى تتداخل المكوناتن وبعدها يصبح جاهزا للتقديم.

طريقة عمل العدس بجبة

المكونات:

كيلو من العدس الأسود

بصلة كبيرة

ملعقة كبيرة زبدة

حبتان طماطم

صلصة حارة

فص ثوم كامل

كمون

ملح

فلفل اسود

طريقة تحضير العدس بجبة

- طريقة عمل العدس بجبة عصر الطماطم

- تقشير الثوم وتقطعيه بالكبة الكهربائي، ثم تقطيع البصل

- قلي الثوم في مقلاة على نار متوسطة، وإضافة قليل من الزيت، مع البصل والاستمرار في التقليب

- إضافة الطماطم على الثوم وخلط المكونات

- وضع الكمية المناسبة من الملح والفلفل

- إضافة رشة من الكمون المفروم

- عند اكتساب الخلطة لون، يمكن إضافة العدس في وعاء آخر

- إضافة الكمية المناسبة من العدس البني المسلوق للطماطم، وترك الخليط مدة 10 دقائق حتى النضج، ثم تقديمه.