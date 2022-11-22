أماكن تدخل منها الفئران إلى المنزل.. اعرفي طرق التخلص منها نهائيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تبحث الفئران خلال فصل الشتاء عن الدفء، ولذلك يمكن أن يجذبها دفء البيوت ورائحة الطعام، وخاصة ما تأكله مثل الفول السوداني، والشوكولاتة ومختلف أنواع الجبن واللانشون، وأحيانا تحتار ربة المنزل، في المناطق التي يمكن أن تدخل منها الفئران إلى البيت، ويستعرضها التقرير التالي كما يستعرض طرق التخلص من الفئران بطريقة الآمنة، بحسب موقع good housekeeping.

أماكن تدخل منها فئران للمنزل

- تتعدد المناطق التي تدخل منها الفئران إلى البيت ولكن أكثرها غموضا هي فتحة تهوية سخان الغاز في المطبخ أو الحمام.

- فتحة الصرف في الحمام.

- تدخل الفئران عبر ريش شفاط المطبخ، حتى إذا كانت مغلقة.

- تدخل كذلك عبر صرف غسالة الملابس، وغسالة الاطباق.

- وفي حالة عدم إغلاق قاعدة دورات المياة يدخل الفأر منها.

- كما أن الطرق التقليدية لدخول الفئران هي شبابيك الحمامات، والشبابيك على المنور، والأبواب بشكل عام.

طرق آمنة للتخلص من الفئران

- أفضل وأقصر الطرق للتخلص من الفئران هي بالوقاية ومنعها من الدخول من الأساس، بتأمين الشبابيك ووضع عليها نباتات عطرية مثل القرنفل، والنعناع، والريحان.

- عند الرغبة في الوقاية مسبقًا من دخول الفئران إلى المنزل، يجب إغلاق أي فتحات تسمح بدخول القوارض، وعدم ترك الشبابيك مفتوحة.

- المصيدة كذلك من الطرق الآمنة للتخلص من الفئران ويمكن في وضعها في أماكن سير الفأر ووضع داخلها المأكولات مثل لانشون وجبنة.

- الروائح العطرية القوية فعالة جدا في طرد الفئران، ومن السهل إبعاد الفئران عن طريق رش أشياء ذات روائح قوية مثل الفلفل الأسود، وأوراق النعناع أو الشاي أو البابونج المغلية، في أرجاء البيت وخاصة زوايا الغرف.

- يوضع سم الفئران على ورق مقوى أو على طعام في أماكن مرور الفأر، وهي طريقة فعالة جدا في التخلص من الفئران سريعا، سواء بتناوله السم، أو إلصاقه بورق مقوى لا يستطيع بعده الحراك.