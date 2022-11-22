فوائد الجنزبيل بالليمون.. ينظم ضغط الدم ويقوي المناعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الجنزبيل مشروب صحي ومفيد لأنه يعمل على علاج العديد من الأمراض التي تصيب الجسم، وهو المشروب المفضل للكثيرين، خاصة أنه مريح للأعصاب، والجنزبيل مشهور على مدار آلاف السنين، ولكن البعض لا يعرف إن إضافة الليمون إلى الجنزبيل تعزز الفائدة الصحية، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» فوائد الجنزبيل بالليمون.

فوائد الجنزبيل بالليمون على الريق

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، خلال لقاء سابق، إن الجنزبيل بالليمون، له فوائد كثيرة مفيدة للصحة، وهي كالتالي:

- يحمي الجنزبيل من مسببات الأمراض والسموم.

- يساعد الجنزبيل على حماية التهاب الحلق عن طريق الحماية من البكتيريا ومسببات الأمراض.

- ‏مستخلص الجنزبيل مقابل المضادات الحيوية يقضي على مسببات للبكتيريا.

- يساعدك الجنزبيل بالليمون على إنقاص الوزن.

- ‏ثبت أن الليمون يقلل من مقاومة الأنسولين مما يساعد على تقليل كمية الدهون المخزنة في الجسم.

- ‏اليمون هو مصدر غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة وكلاهما لهما خصائص تقوي المناعة.

- له خصائص مضادة للميكروبات.

- يحتوي الليمون والجنزبيل على مكونات تساعد في تقليل المخاطر المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكبد.

- ‏يساعد على تنظيم ضغط الدم.

- مهدئ للأعصاب.

- يخفف الآم العضلات.

- يساعد على تحسين قدرة الجسم على التعامل مع الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم.

- له مصادر جيدة لفيتامين سي ومضادات الأكسدة والألياف وفيتامين ب 6 والمغنيسيوم والبوتاسيوم المفيدين لأعضاء الجسم.

فوائد الجنزبيل بالليمون للزور

وبحسب موقع «health line» الطبي، فإن فوائد الجنزبيل بالليمون، للزور عديدة إذ يشتهر الليمون في جميع أنحاء العالم بنكهته الحامضة، وذلك لأنه مصدر لفيتامين سي، ومضادات الأكسدة، فيجب استخدام الليمون كنكهة وكمكون رئيسي للجنزبيل لتعزيز الفائدة الصحية، فيقوي المناعة حيث يحتوي الزنجبيل، على خصائص تقوي المناعة وإضافة الليمون له الجنزبيل تقضي على البكتيريا.

يحتوي الجنزبيل، على مركبات نشطة بيولوجيًا وهي مغذيات نباتية توجد في بعض الأطعمة، التي لها آثار مفيدة على الصحة، وهو مضاد للالتهاب فيقي من العدوى التي تصيب الحلق لما له من خواص مضادة للالتهاب الذي يصيب الجزء الخلفي من الحلق المعروف بالبلعوم، واحتواء الجنزبيل على خصائص مضادة للأكسدة يجعل له فوائد وقائية وشفائية ضد جميع الأمراض.

فوائد الجنزبيل بالليمون للبرد

يعد إضافة الجنزبيل، المبشور الطازج إلى الماء الساخن مع الليمون، ومضغ قطعة من الجنزبيل الطازج يعمل على علاج ومنع نزلات البرد وتهدئة التهاب الحلق.

طريقة عمل الجنزبيل بالليمون على خُطى الشيف سالي فؤاد

- 2 لتر مياة فاترة.

- شرائح جنزبيل طازجة.

- ثلاثة ليمونات.

- ‏ملعقة كبيرة عسل أبيض.

طريقة تحضير الجنزبيل بالليمون

- وضع العسل على الماء وإضافة الجنزبيل.

- إضافة الليمون والتقليب والخلط جيدًا.

- من الممكن استبدال العسل بالسكر لكن العسل يضيف قيمة غذائية أكبر.