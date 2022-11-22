الامارات | تامر حسني وأحمد سعد في موسم "هلا بالمجاز" 7 يناير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مسرح المجاز بالشارقة في السابع من يناير المقبل، في إطار مفاجآته المتتابعة لجمهوره، الفنانين تامر حسني وأحمد سعد، في حفل مميز، يلتقيان من خلاله محبيهما، ويقدمان باقة من أفضل أغانيهما.

وينضم الفنانان، لأول مرة، إلى قائمة فناني المجاز، التي تضم نخبة واسعة من ألمع نجوم الموسيقى والغناء، من مختلف البلدان والمدارس الفنية، إلى جانب مجموعة كبيرة من العروض المسرحية والفعاليات المجتمعية.

ويرتقي الفنان تامر حسني خشبة "مسرح المجاز" ليدشن حقبة هامة جديدة في تاريخ علاقته بجمهوره، ويقدم خلاصة تجربة طويلة، تنوعت في مساراتها، واغتنت بخبرته الفنية الشاملة، وتغتني قائمة الأغاني، التي سيقدمها الفنان، برصيد فني توزع على 15 ألبوماً، أصدرها خلال مسيرته الفنية، التي انطلقت في العام 2002، عبر ألبوم مشترك.

في عام 2012، بدأ تامر حسني سلسلة مشاركاته العالمية، واستهلها بأغنية "ضحكة –سمايل"، التي أداها مع المغني العالمي شاغي، وحققت نجاحاً كبيراً، فيما ضمت مشاركاته التالية دويتوهات مع فنانين عالميين، مثل سنوب دوغ، وإيكون.

من جهته، يقدم الفنان أحمد سعد، مجموعة من أغانيه التي شدت أذن المستمع العربي خلال السنوات الماضية، مثل: "بحبك يا صاحبي" و"يا خسارة"، وغيرها من الأغنيات التي اعتمدت على الكلمة التي تنطق بصور البلاغة الشعبية.

وسّع أحمد سعد، في الفترة الأخيرة، خياراته، فقدم ألواناً غنائية جديدة مثل الراب والرومانسي والشعبي والدويتوهات والأغاني ذات الإيقاعات القوية، لا سيما في العامين الماضيين، اللذين قدم فيها عدداً من الأغنيات الناجحة، التي نالت شهرة وانتشاراً واسعين، ومنها "اليوم الحلو دا" و"عليكي عيون".

يتعامل أحمد سعد مع مجموعة من أبرز شعراء الأغنية في مصر، إضافة إلى أن عدداً من أغانيه هي من توقيعه غناءً، وكتابةً، وتلحيناً، ومن بين هذه الأخيرة، أغنية "وسع وسع"، التي دخلت في قائمة أفضل 100 أغنية على "اليوتيوب".