الامارات | كيف تشحن مخزون جسمك من فيتامين D

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مركز الصحة الألماني بأن الجسم يمكنه إنتاج فيتامين D بنفسه بنسبة تتراوح بين 80 و90% من خلال تعريض الجلد لأشعة الشمس.

ولهذا الغرض أوصى المركز بالتعرض لأشعة الشمس لمدة تصل إلى 25 دقيقة بمعدل ثلاث مرات أسبوعياً، مع مراعاة كشف ربع سطح الجسم تقريباً، أي كشف الوجه والذراعين والساقين.

وأضاف أنه يمكن إمداد الجسم بفيتامين D من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل الكبد والبيض والفطر والأسماك الدهنية كالسلمون والماكريل.

يشار إلى أن فيتامين D يتمتع بأهمية كبيرة للصحة؛ إذ إنه يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم المهم لصحة العظام، كما أنه يعمل على تقوية جهاز المناعة، ويمتاز بتأثير إيجابي على الحالة النفسية والمزاجية.