عبير فؤاد تقدم أهم 7 معلومات عن مواليد برج القوس: بيفكر بالعقل والقلب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تزامنا مع اليوم 22 نوفمبر وحتى 21 ديسمبر، يحتفل مواليد برج القوس، كل عام بعيد ميلادهم في هذه الفترة، ويتصف أصحاب هذا البرج بالمثالية والطموح وصفات أخرى وهو ما نرصده في السطور التالية، من خلال خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وعن أبرز المعلومات عنه.

وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر «هن»، الموصفات المناسبة لأصحاب برج القوس واللون المفضل لهم وبعض المعلومات الأخرى عنه في شهر ميلاده.

معلومات عن برج القوس

- يميل إلى المثالية والطموح.

- يبحث صاحب برج القوس على الإخلاص والمثالية في العلاقات العاطفية، ما يجعله عادة في حالة صدمة بسبب عدم إيجاد الشخص المثالي بكل سهولة.

اللون المفضل لبرج القوس

- يعتبر اللون الكحلي هو المفضل لصاحب برج القوس وكذلك الموف حيث إنه يعبر عن شخصيته القوية المحبة للظهور.

- صاحب برج القوس لديه القدرة على حل المشاكل حيث إنه يتصف بالمثابرة والاجتهاد للوصول إلى الهدف والطموح والتفاؤل.

- عند الشعور بالغضب، يكون رد فعل صاحب برج القوس القدرة على السيطرة على نفسه ويمكنه دعوة الطرف الآخر الذي تسبب في ذلك للغذاء أو العشاء لحل المشكلة.

- صاحب برج القوس لديه القدرة على التسامح خاصة أنه يقدر العشرة بينه وبين الآخرين.

- إذا كان صاحب برج القوس لديه أولاد، سيعلمهم الحكمة والشجاعة كونه دائما يفكر بالقلب والعقل.