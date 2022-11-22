فوائد مشروب الليمون والنعناع لا تعد ولا تحصى.. يتخلص من الصداع وينقي البشرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

مشروب الليمون والنعناع من العصائر الطازجة التي يفضلها الكثير من الأشخاص وتحديدا لأن من المتعارف عليه أنه يعمل على تهدئة الأعصاب والشعور بالانتعاش كما يحتوي على فوائد عدة نرصدها في السطور التالية بحسب الدكتورة آية سامي أخصائية التغذية وموقع healthline.

وشرحت أخصائية التغذية أن فوائد الليمون والنعناع كثيرة، كما أنه من المشروبات التي تمتلك مذاقا شهيا ويعطي شعورا بالطاقة وفيما يلي الفوائد.

فوائد الليمون والنعناع

- يعمل مشروب الليمون والنعناع على تهدئة واسترخاء الأعصاب خاصة عند تناوله قبل النوم.

- يدعم الليمون والنعناع الجهاز الهضمي، ويقي من آلام المعدة.

- يساهم مشروب الليمون والنعناع على الحد من آلام القولون.

- يزيل الليمون والنعناع السموم من جسم الإنسان.

- يحتوي الليمون والنعناع على العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والبوتاسيوم والكالسيوم.

- يساعد على الحماية من نزلات البرد.

- يقي من الإصابة بالصداع، ويتخلص من آلامه.

- يعمل على الحماية من الإصابة بالسعال.

- يمنع البثور السوداء وحب الشباب على البشرة وينقيها.

- مرطب جيد للجسم.

- يحسن رائحة الفم الكريهة.

- يحسن من نشاط الجسم.

- يدعم صحة العيون.

طريقة عمل عصير الليمون والنعناع

- السكر حسب الرغبة أو العسل.

- نعناع طازج.

- 4 حبات من الليمون.

طريقة تحضير عصير الليمون والنعناع

- في حال كان مشروب ساخن، يتم وضع إناء على النار، وكمية مناسبة من الماء، ثم إضافة الليمون بعد تقطيعه والنعناع وتركه حتى الغليان والتجانس.

- وبعد ذلك إضافة السكر أو العسل.

- إذا كان مشروبا باردا يتم وضع الليمون مع النعناع والعسل أو السكر في الخلاط وضربه جيدا ثم تصفيته وتناوله.