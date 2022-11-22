نصائح لتهدئة التوتر في ظل إيقاع الحياة السريع.. «يوجا وحمام دافي»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع سرعة الحياة والاندماج في العالم الرقمي والتكنولوجيا، يزداد تأثير تلك التغيرات على العقل وتزيد ايضًا نسبة التوتر، لذلك يهرب ملايين الناس من حياة المدينة إلى الحياة الطبيعية والبرية في الغابات وقرب السهول والأنهار، اما اذا كنت ممن لا يستطيعون السفر فهناك عدة نصائح لتفصلين نفسك عن الحياة العملية والعالم الرقمي، وتلك النصائح يقدمها «هن» في التقرير التالي وفقًا لموقع «topsante»

لتهدئة التوتر في الحياة العملية تعلّمي فن الإبطاء

زيادة السرعة في الحياة العملية تعمل على زيادة التوتر وانفعالات عصبية لا حصر لها، لذلك من المهم ان تتعلمي فن الإبطاء من اجل صحة نفسية افضل، يجب ان تفعلي مهامك اليومية بتأني وهدوء يمكنك تكرارها لتقليل التوتر، توقفي عن فعل شيئين في وقت واحد، خذي وقت لتعيشي اللحظة.

في حوار سابق لـ«هن» قالت الدكتورة إيناس علي استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك، لابد ان يعيش الانسان اللحظة والتعامل بهدوء حتى يقلل من توترة في ظل سرعة الحياة العملية.

امنحي نفسك بعض الوقت

خذي حمام دافئ طويل لتهدئة التوتر، ثم ضعي طلاء الأظافر واتركيه يجف، واحصلي على مقشر لكامل الجسم وقناع، إذ نادراً ما تأخذين الوقت لنفسك، حاولي الاستمتاع بالموسيقى أثناء القيام بذلك، لمزيد من الرفاهية، ولا تنظري إلى الساعة وذلك لأن نفسك بحاجة إلى العناية والإهتمام.

افصلي نفسك عن العالم الخارجي

يمكن الوصول إليك على مدار 24 ساعة في اليوم، أو تصفح الإنترنت على الشاطئ، أو في السرير وأي مكان أخر، الاتصال المفرط يرهق الإنسان، لذلك يجب ان تفصل نفسك عن العالم الخارجي في بعض الأماكن الطبيعية لتحصلي على الاستراحة الكافية لمدة يوم كامل مارسي فيها اليوجا، حتى تعودين إلى نفسك من جديد، ذلك يساعد على طرد التوتر كما يمكنك ممارسة بعض الانشطة منها الطهي.