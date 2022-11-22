إطلالات مختلفة لتستقبلي احتفالات العام الجديد.. «تصاميم لكل الثقافات»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

في نهاية كل عام يترقب الجميع تحقيق أمنيات جديدة لذلك فهي أيام مقدسة لدى ملايين الناس، وهي احتفالات رأس العام التي يفصلنا عنها أيام قليلة، وتنتشر فيها الاحتفالات لذلك تبحث النساء على الموضة والإطلالات المناسبة للسهرات الليلية في تلك المناسبات، ويقدم «هن» في التقرير التالي أفكار إطلالات مختلفة لأعياد رأس العام.

أفكار إطلالات مختلفة لاحتفالات العام الجديد

ينتظر الجميع العام الجديد قدوم العام الجديد 2023 بعد الكثير من الأحداث المرهقة والحروب التي ارهقت العالم هذا العام، ومع بداية عام جديد تبحث النساء عن الإطلالات المناسبة للاحتفالات التي يصحبها العام الجديد، وبحسب مجلة الموضة الفرنسية«Vouge» التي عرضت مجموعة من الإطلالات التي عرضتها دور الأزياء العالمية، والتي تجمع بين البدلات الرسمية اللماعة والفساتين الطويلة والقصيرة الملونة إلى جانب الإطلالات التي يغلب عليها الاحتشام أكثر من الصخب.

الجامبوست بلمسات زهير مرد

لخريف وشتاء 2023، عرض المصمم اللبناني زهير مراد مجموعته الجديدة وتميز فيها بعض القطع لمناسبات العام الجديد، الجامبوست باللون البنفسجي اللامع والفساتين التي تميزت بقصاتها الجريئة، أما قصة صدر الفستان فتشبه اجنحة الفراشات.

إطلالات خريف أرماني بريفيه خريف وشتاء 2023، فهو عبارة عن فساتين قصيرة بقصة المعاطف الطويلة باللون الأزرق وبوت أسود وهي إطلالة تناسب البلاد ذات الطقس البارد لذلك نسقت الدار معها بوت طويل باللون الأسود ذو بطانة سميكة.

إطلالات لثقافات مختلفة

الإطلالة الثالثة من عرض المصمم البناني إيلي صعب لخريف وشتاء 2022، تميزت الإطلالة بكونها تعتمد على الوي الفورمال، والذي يحبه الكثير من النساء ويناسل السهرات العملية بشكل كبير.

الإطلالة الأخيرة لحفلات العام الجديد بلمسات الإيطالي إيمليو بوتسي، التي عرضها في خريف 2022 جاءت بروح أفريقية بسبب التصميم والألوان المأخوذة من جنوب إفريقيا وارتدتها إحدى العارضات الأفارقة.