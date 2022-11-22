5 نصائح تساعدك على بناء الثقة في طفلك.. تجنبي إهانته

القاهرة - سمر حسين - ماما

الثقة بالنفس أمر يحرص الآباء على تنميته في نفوس أطفالهم مع مراحل عمرهم الأولى، وذلك حتى تتم تنشئة الصغار على كيفية التعامل بشكل إيجابي مع مواقفهم الحياتية المختلفة.

وللتمكن من تعزيز الثقة بالنفس في طفلك بسهولة، قدم موقع verywellfamily العالمي، مجموعة من النصائح التي تساعد في الأمر بشكل فعال وبسيط.

1- الحب غير المشروط

إن معرفة مدى حبك له يمنح طفلك إحساسًا بالأمان والانتماء، وهو أمر حاسم بالنسبة لرؤيته لذاته بشكل جيد، حيث يضع حبك غير المشروط الأساس لجميع العلاقات الصحية والقوية التي سيشكلها لاحقًا في حياته.

2- مشاركة اللعب مع طفلك

عندما تشاركين طفلك في لعبه، فهذا يظهر له أنكِ تحب قضاء الوقت معه وأنكِ تقدري مشاركته جيدًا، ولا يقتصر هذا الأمر على إنماء ثقته بنفسه فقط، بل يساهم في قدرته على تشكيل روابط اجتماعية قوية، إلى جانب شعوره بالسعادة، والتقليل من تعرضه للاكتئاب بمراحله العمرية المختلفة.

3- منح المسؤوليات والأعمال الروتينية

كونك جعل طفلك مسؤولًا عن الأعمال المنزلية المناسبة لمرحلته العمرية، يمنحه إحساسًا بالهدف والإنجاز، حتى لو لم يفعلوا شيئًا بشكل مثالي، فقط أخبريه أنكِ تقدري جهوده، وامدحيهم على كل الأشياء التي يقوم بها بشكل جيد.

4- شجعيه على الاستقلال

من المهم السماح لطفلك تعلم كافة الأمور الحياتية بشكل أكثر استقلالية، فقط دعيه يكتشف كيفية التحدث إلى من حوله، وكذلك مشاكله بمفرده، وتنظيم الواجبات المنزلية.

5- الامتناع عن إهانة طفلك

عندما يسيء طفلك التصرف أو يفعل شيئًا ما يحبطك، حاولي الامتناع عن إهانته أو توبيخه، وتخلصي من المشاعر السلبية التي قد تنتابك بعيدًا عنه، وإحرصي على التحدث معه بنبرة لطيفة وودية.