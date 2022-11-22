للمرة الأولى.. شركة مشروبات عالمية تطرح كبسولات قهوة صديقة للبيئة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الاهتمام بالبيئة ومحاولات الحفاظ عليها أمر أدى إلى ظهور العديد من الأفكار المبتكرة من قبل المؤسسات العالمية بمختلف المجالات بمرور كل يوم، فمؤخرًا، ولأول مرة قدمت واحدة من شركات إنتاج القهوة العالمية ومشتقاتها، نوعًا جديدًا من هذا المشروب صديقًا للبيئة.

تفاصيل طرح قهوة صديقة للبيئة

ووفق ما ذكر موقع prnewswire العالمي، أن شركة منتجات القهوة العالمية طرحت مجموعة من كبسولات القهوة القابلة للتحلل في المنزل، وذلك من أجل تحقيق الحفاظ على البيئة.

وتم تصنيع الكبسولات القابلة للتحلل من الورق، وبمواد عالية الجودة من المصادر المستدامة للبيئة، والتي سيتم توفيرها بالأسواق مع بداية العام المقبل 2023.

تحويل الكبسولات إلى سماد منزلي

وذكرت التقارير أنه بعد ثلاث سنوات من البحث والتطوير، ابتكرت شركة منتجات الكافيين العالمية الشهيرة، كبسولات ورقية للقهوة يمكن تحويلها إلى سماد منزلي، وذلك بغرض جعلها صديقة للبيئة، وعدم التسبب في تكوين نفايات منزلية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحاته، إن المؤسسة العالمية حريصة على توسيع الخيارات المستدامة التي يقدموها للمستهلكين، وأنهم يخططون في الوقت الحالي للعمل على طرح كبسولات أخرى للقهوة مصنعة من الألومنيوم القابلة لإعادة التدوير.