احذر.. أضرار خطيرة وراء تناول أكثر من نوع فاكهة في وقت واحد

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحب الجميع الفواكه لما لها من مذاق رائع وفوائد عديدة للجسم، ولكنهم قد يتناولونها بطريقة خاطئة بالاستهلاك المفرط للفواكه أو أكل أكثر من نوع في وقت واحد، ويؤثر ذلك على الصحة بطريقة خطيرة فإن الإكثار من الشيء يؤدي إلى العديد من الأضرار، وفي السطور التالية نقدم لكم من خلال «هُن» أضرار تناول أكثر من نوع فاكهة في وقت واحد.

قال محمد إسماعيل، استشاري التغذية والغدد الصماء والسكر، في لقاء سابق، إن تناول أكثر من نوع فاكهة في وقت واحد أو على شكل عصير مُضر، لأن السكر الذي بها يدخل الجسم نتيجة وجود ألياف ويوصل بسرعة للمعدة ويؤثر على البنكرياس والإبطاء في امتصاص السكر، لذلك يجب تنظيم تناول الفاكهة حيث يمكن أن تتسبب مستويات غير طبيعية في الدم بسبب محتواها السكري إذ تم تناولها بطريقة خاطئة.

وبحسب موقع «health shots» الطبي إنه عندما يتعلق الأمر بالاستهلاك اليومي للفاكهة من الضروري الانتباه إلى أنواع الفاكهة وكميتها، إذ تحتوي الفاكهة على سكر طبيعي وبعضها يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لذلك فإن تناول الكثير من الفاكهة يمكن أن يسبب مشاكل صحية لبعض الناس هذا يعني أنه يجب الالتزام بكمية معتدلة من كل ما تأكله من الفاكهة.

ينجم العديد من الأضرار مثل:

- حدوث الإسهال المزمن في المعدة.

- ‏حدوث الانتفاخ بسبب نقص المغذيات.

- ‏استهلاك الفركتوز المفرط الموجود في معظم الفواكه يؤدي إلى مقاومة الأنسولين والسمنة.

- ‏الإكثار من السكر يسبب المرض السكري.

- ‏ تراكم الدهون مما يعطل عدم تحمل الجلوكوز ووظيفة الجسم الطبيعية.

- ‏ ارتفاع ضغط الدم ومستويات حمض البوليك.

- تعد الفاكهة جزءًا أساسيًا في نظام التغذية الصحي، ولكن ينبغي مراعاة بعض الأمور فهي تحتوي على سكر لذلك يجب عدم الإفراط في تناوله.

- لا يجب تناول الفاكهة على معدة فارغة فيقوم الجهاز الهضمي بتفكيك السكر الموجود فيها بسرعة، وبالتالي لا يتم الاستفادة منها.