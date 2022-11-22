بخطوات بسيطة.. حضري ملمع الشفاه في المنزل

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تحب معظم الفتيات تحضير الروج أو مستحضر تلوين وملمع الشفاه بنفسها في المنزل بسبب أنه غالبًا ما تحتوي الكثير من منتجات المكياج على مكونات يمكن أن تجرد الشفاة من الفيتامينات، ولرغبة في عمل روتين للعناية بالشفاة ويكون مفيدًا في نفس الوقت، لذلك نقدم لكن من خلال «هُن» طرق تحضير الروج وملمع الشفاة في المنزل بخطوات بسيطة بحسب موقع «MYGLAMM» المختص في مستخضرات التجميل والجمال.

طرق تحضير «الروج» في المنزل

الطريقة الأولى لأحمر الشفاه

المكونات:

- البنجر.

- ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:

- اغسلي البنجر ثم قطعي قشرته.

- قطعي البنجر إلى شرائح صغيرة وضعيه في الخلاط حتى يتحول إلى السوائل ويمكنك بشر البنجر المقشر بالكامل واستخراج العصير منه.

- ضعي ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وضيفيه إلى البنجر واعتمادًا على الكثافة التي تريدها ضيفي المزيد من زيت جوز الهند.

- اخلطي المكونات معًا واحتفظي بهم في الثلاجة حتى يتماسك.

ملحوظات:

- لا يجب أن تضيفي الماء إلى المكونات حتى لا تفسد وحتى يستمر أحمر الشفاة لمزيد من الوقت.

-هذا أحمر شفاه طبيعي تمامًا فتأكدي من تخزينه في الثلاجة.

- يمكنك استخدامه لمدة تصل إلى شهر واحد ليس أكثر لأنه من الممكن أن يفسد.

الطريقة الثانية للون غامق

- ‏المكونات:

- ملعقتان كبيرتان زيت الزيتون.

- ثلاثة حبات من التوت.

- بذور الرمان.

- طريقة التحضير:

- اهرسي التوت لتشكيل عجينة سائلة.

- اعصري بذور الرمان.

- ضيفي زيت الزيتون وحركيه.

- دعي اللون من الثمار ينزل في زيت الزيتون.

- صفي الخليط وصفي السائل في وعاء واتركيه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة لضبطه.

- ملاحظة:

- تأكدي من تخزين هذا في الثلاجة بعد كل استخدام ويمكن استخدامه لمدة 2-3 أسابيع نظرًا لزيت الزيتون.

الطريقة الثالثة لملمع ومغذي الشفاة

- المكونات:

- ماء ورد.

- ملعقة صغيرة زيت زيتون.

-ملعقة صغيرة من العسل.

-الفانيليا.

- طريقة التحضير:

- ضيفي ماء الورد وزيت الزيتون والعسل والفانيليا إلى الخلاط واخلطيها حتى تحصلي على قوام لزج

- ضيفي المزيد من زيت الزيتون وشمع العسل وذوبيهما في الميكروويف لبضع ثوان واخلطيهم جيدًا.

ضيفي قطرة أو قطرتين من مستخلص الفانيليا واخلطهم مرة أخرى.

- صبي الخليط في وعاء واتركه ليبرد في الفريزر لمدة 30 دقيقة.

- ملحوظة:

يمكن استخدام أحمر الشفاه هذا لمدة ستة إلى ثمانية أشهر تقريبًا.

الطريقة الرابعة

- ‏المكونات:

- ملعقة صغيرة زيت لوز.

- ملعقة صغيرة فازلين.

- بضع قطرات من تلوين الطعام الأحمر والبرتقالي.

- طريقة التحضير:

- أخلطي زيت اللوز والفازلين في وعاء.

- ضيفي بضع قطرات من تلوين الطعام الأحمر إلى هذا المزيج ثم ضيفي بضع قطرات من ألوان الطعام البرتقالية واضبطي الألوان وفقًا لتفضيلاتك.

- صبي الخليط في وعاء واتركيه في الثلاجة حتى يستقر.

- ملاحظة:

احرصي على تخزين أحمر الشفاه هذا في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس.