الامارات | مهرجان الظفرة يطلق مسابقة شعرية في «وصف الإبل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي مسابقة شعرية مميزة تحت عنوان «وصف الإبل»، ضمن فعاليات الدورة الـ16 من مهرجان الظفرة. وتهدف المسابقة إلى تعزيز الموروث في وصف جمال الإبل الأصيلة من المحليات والمجاهيم، ودور الإبل التي تعد رمزاً رئيساً من رموز التراث في الدولة.

وخصصت اللجنة المنظمة جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على 25 ألف درهم، والمركز الثاني 15 ألف درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على 10 آلاف درهم. وذكرت اللجنة أن باب التسجيل مفتوح لجميع الأعمار والجنسيات من الشعراء الراغبين في المشاركة حتى 20 ديسمبر المقبل.