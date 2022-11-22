الامارات | رسائل نبيلة بأحرف زرقاء في اليابان.. لكن على ورق غير تقليدي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبنّت جامعات مقاطعة ياماناشي اليابانية في غرب طوكيو، أخيراً، مبادرة لمكافحة الانتحار، تتمثل في الطبع على ورق المراحيض رسائل تسهم في إبعاد هذه الفكرة عن رؤوس ضحايا محتملين.

ويمكن القراءة بأحرف زرقاء على هذه الأوراق البيضاء «عزيزي، أنت الذي تمضي أياماً صعبة في التظاهر بأن كل شيء على ما يرام.. ليس عليك إخبارنا بكل شيء، لكن لم لا تخبرنا بالقليل فقط؟».

وبالإضافة إلى هذه الرسائل التي كتبها متخصص في الصحة العقلية والمرفقة بأرقام هواتف للوقاية من الانتحار، هناك أيضاً صور مهدئة على ورق المراحيض، مثل قطة متكوّرة على نفسها. ووزّعت سلطات ياماناشي 6000 من هذه الأوراق على 12 جامعة محلية الشهر الماضي.

وأوضح المسؤول في المقاطعة، كينيشي ميازاوا، لوكالة فرانس برس، أمس: «تكون بمفردك في الحمام.. ونحن نشعر بأنه في مثل هذه الأوقات يمكن أن تخطر في بالك الأفكار السيئة».

وكما هي الحال في العديد من البلدان الأخرى، لوحظ ارتفاع في عدد حالات الانتحار في اليابان مع جائحة «كوفيد-19» التي عززت عزلة العديد من الناس.

وفي عام 2020، انتحر نحو 500 طفل ومراهق في اليابان، وهو عدد قياسي وطني ويعادل ضعف ما كان عليه في عام 2016، وفقاً لوزارة الصحة اليابانية.