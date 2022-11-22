الامارات | «ألعاب دلفيك على طريق الحرير»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فنانون واعدون من قيرغيزستان يقدمون فقرات مميزة خلال الحفل الختامي لألعاب بيشكيك دلفيك الأولى، في بيشكيك بقيرغيزستان، التي نُظمت كجزء من المشروع الثقافي والتعليمي تحت عنوان «ألعاب دلفيك على طريق الحرير العظيم»، مكرّسة للذكرى الـ20 لرابطة الدول المستقلة.