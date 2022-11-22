الامارات | بشرة الأطفال الرضّع تتطلب عناية خاصة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت طبيبة الأمراض الجلدية، الدكتورة الألمانية كريستيانه بايرل، إن بشرة الطفل الرضيع حساسة للغاية؛ لذا ينبغي حمايتها جيداً من البرودة خلال فصل الشتاء.

وأضافت أنه ينبغي العناية ببشرة الرضّع في الشتاء بواسطة كريمات عناية تحتوي على نسبة عالية من الدهون، كي لا تفقد البشرة رطوبتها بفعل البرودة.

وعلى العكس من ذلك، ينبغي الابتعاد عن كريمات العناية، التي تحتوي على نسبة عالية من الماء؛ نظراً لأن الماء قد يتجمد في درجات الحرارة المنخفضة، ومن ثم تتعرض بشرة الرضيع للتجمد. ومن المهم أيضاً أن يحتوي كريم العناية المستخدم على عامل حماية من أشعة الشمس، وأن يخلو في الوقت ذاته من المواد الحافظة والمواد العطرية والأصباغ.