الامارات | كبسولات قهوة صديقة للبيئة.. تتحوّل إلى سماد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستطرح «نسبريسو»، الشركة الفرعية لمجموعة «نستلة» السويسرية كبسولات قهوة قابلة للتحلل، العام المقبل، في محاولة لدرء المنافسين الذين يحاولون دخول سوق القهوة المنزلية المربح، من خلال بدائل صديقة للبيئة.

وستطلق «نسبريسو»، التي تصنع آلات قهوة منزلية وكبسولات وإكسسوارات تابعة لها، كبسولات ورقية يمكن تحويلها إلى سماد في المنزل «في فرنسا وسويسرا عام 2023»، قبل أن تنتشر في الأسواق الأخرى في 2024، حسب قول الرئيس التنفيذي للشركة، غيوم لو كانف، لـ«وكالة فرانس برس».

ومثل الكبسولات التي أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر من قبل «نسكافيه دولتشي غوستو»، وهي علامة أخرى لشركة «نستلة»، ستوضع طبقة رقيقة من البوليمير الحيوي القابل للتسميد داخل الأختام الورقية في القهوة لإبقائها طازجة.