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حفل زفاف نعومي حفيدة الرئيس بايدن.. لقطات من يوم عروس البيت الأبيض «صور»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حفل زفاف نعومي حفيدة الرئيس بايدن

دخلت نعومي بايدن، حفيدة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزوجته سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن، التاريخ كونها الفتاة الـ19 التي يقام حفل زفافها داخل أروقة البيت الأبيض، وهو الأمر الذي جعل لقبها عروسة البيض الأبيض، واحتفل بها الرئيس الأمريكي وكبار رجال الدولة، وتزين البيض الأبيض لهذا الحفل البهيج الذي أقيم السبت الماضي، وفيما يلي أبرز لقطات حفل زفاف نعومي بايدن حفيدة الرئيس الأمريكي.

أبرز لقطات حفل زفاف نعومي حفيدة الرئيس بايدن

بلغ عدد حضور حفل زفاف نعومي حفيدة الرئيس بايدن، نحو 250 فردا فقط، وأقيم في الحديقة الجنوبية لـ البيت الأبيض، ولم يسمح بحضور الصحفيين، بل اقتصر فقط على أفراد الأسرة والأصدقاء، وارتدت نعومي فستان زفاف من توقيع دار أزياء رالف لورين.

ونعومي العروس، تبلغ من العمر 28 عاما، حفيدة بايدن محامية وكانت تعيش في البيت الأبيض مع زوجها العريس بيتر نيل، البالغ من العمر 25 عاما، وهو من منطقة جاكسون هول في ولاية وايومنج، بحسب ما نشرت «العربية» و«يورو نيور».

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وتحدث الرئيس الأمريكي وزوجته عن حفل زفاف نعومي حفيدة الرئيس بايدن، وقالا في بيان مشترك: «كان من الرائع مشاهدة نعومي وهي تكبر وتكتشف ذاتها وترسم مثل هذه الحياة الرائعة لنفسها، والآن، نشعر بالفخر الشديد لرؤيتها تختار بيتر زوجا لها ويشرفنا أن نرحب به في عائلتنا، ونتمنى لهما أياما مليئة بالضحك وحبا يزداد عمقا بمرور كل عام».

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وقد اختار الثنائي مجوهراتهما من دار Tiffany&Co، حيث اكتفت العروس بخاتم زفاف وأقراط ماسيّة صغيرة تزيّنت باللؤلؤ ، فيما ارتدى العريس خاتم زفاف وبروش على شكل زهرة مرصّعة بالماس.

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مأدبة عشاء في حفل زفاف نعومي حفيدة الرئيس بايدن

وشمل حفل زفاف نعومي حفيدة الرئيس بايدن، الذي في البيت الأبيض، مأدبة عشاء فخمة، احتفالا بزفاف نعومي بعد الفرح مباشرة، ومن جهتها أوضحت إليزابيث ألكسندر، مديرة اتصالات السيدة الأولى، إن أسرة الرئيس ستتحمل تكاليف أنشطة حفل الزفاف التي تقام في البيت الأبيض.

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يذكر أن العريس بيتر تخرج حديثا في كلية الحقوق ويعمل في مركز القانون بجامعة جورج تاون، وقد التقى بـ نعومي وهي ابنة هانتر، نجل بايدن، وزوجته الأولى كاثلين بول، في عام 2018.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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