هاني الناظر يحذر من الفيروس المخلوي التنفسي: ممنوع الوصفات المنزلية

القاهرة - سمر حسين - صحة

الفيروس المخلوس التنفسي، يصيب العديد من الأطفال في الوقت الحالي، بحسب وزارة الصحة المصرية، وقد أصاب الأمهات بالهلع لطبيعته الانتشارية الواسعة، خلال الأيام القليلة لماضية، وتفكر الأمهات كثيرا في عدم ذهاب الاطفال للمدرسة، ولكن باتباع بعض النصائح الاسترشادية، والوقائية، ومع علاج الفيروس بشكل صحيح، يصبح الأمر سهلا.

وبحسب تصريحات تليفزيونية قالها الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًَا، فإنه ممنوع الوصفات المنزلية المتاحة لمصابي الفيروس.

أعراض الفيروس المخلوي التنفسي

قال هاني الناظر، إن هناك أعراض لـ الفيروس المخلوي التنفسي، تتشابه كثيرا مع الإنفلونزا، والبرد العادي، مثل ارتفاع درجات الحرارة وتورم في الغدد الليمفاوية، والسعال الشديد وآلام في الجسم، لافتا إلى أن الفيروسات بشكل عام تتشابه في أعراضها.

الوقاية من الفيروس المخلوس التنفسي

وهناك بعض النصائح الوقائية التي قدمها الدكتور هاني الناظر، أهمها تقليل الاختلاط بمنع الطالب المريض من الذهاب للمدرسة، وارتداء الكمامة، موضحا أن فترة الإصابة بهذا الفيروس تستمر لمدة من 4 إلى 5 أيام ويتم علاجه من خلال تناول المشروبات الدافئة ومخفضات الحرارة والمسكنات.

وحذر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًَا، من إعطاء الاطفال، وصفة منزلية متوفرة في البيت، ويجب عدم ذهاب الطفل للمدرسة، وكذلك تناول المضدات الحيوية لأنها في النهاية عدوى فيروسية ليس لها علاقة بالمضادات الحيوية، وأخيرا عرض الطفل على الطبيب في حالة الأعراض الخطيرة.