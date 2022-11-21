طريقة عمل كفتة الأزر.. جهزيها في البيت بنفسك بخطوات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كفتة الأرز من المأكولات الأصيلة التي يشتهر بها المطبخ المصري، وهي عبارة عن كفتة لحمة مفرومة بالأرز والخضروات والصلصة وتحتاج لكثير من الخطوات، وفيما يلي طريقة عمل كفتة الأرز بخطوات سهلة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل كفتة الأرز

2 كوب أرز مصري مغسول وناشف لعمل الكفتة.

حزمة شبت مقطعة.

حزمة كزبرة مقطعة.

حزمة بقدونس مقطعة.

نصف كيلو لحم بقري مكعبات.

5 فصوص ثوم.

حبة بصلة كبيرة الحجم مقطعة شرائح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة شطة «اختياري».

1/2 ملعقة صغيرة بهارات كفتة

1/2 كوب بقسماط مطحون أو أكتر حسب إحتياج عجينة الكفتة.

زيت للقلي

طريقة التحضير

يغسل الأرز بالماء الفاتر، ثم يوضع في وعاء ويغطى بالماء، ويترك منقوع لمدة 15 ساعة.

يصفى الأرز بشكل جيد بوضعه في مصفاه، ويترك حتى يجف تمامًا من الماء.

نحضر كبة ونضع فيها الأرز، ونقوم بطحنة حتى يصبح ناعم، ثم يرفع لوعاء

في نفس الكبة نضع مكعبات اللحم والبصل والشبت والبقدونس والكزبرة والثوم والبهارات والملح والفلفل الأسود والشطة والبقسماط المطحون، ونفرم كل المكونات حتى يتكون خليط اللحم الناعم.

نضع خليط اللحم على الأرز المطحون ونعجن حتى يختلط الأرز المطحون بخليط اللحم

نشكل خليط اللحم والأرز إلى أصابع

نحضر مقلاة ونضع بها زيت غزير، ونتركه على نار متوسطة، وننتظر حتى يسخن الزيت

نضع كفتة الأزر في الزيت، ونقلبها حتى تنضج ويصبح لونها بني

نرفع كفتة الأرز من المقلاة إلى مناديل مطبخ

يمكننا تقديم كفتة الأرز بعد وضعها في صلصة الطماطم لفترة بعد أن تتسبك الصلصة، بجانب الأرز