9 فوائد لقراءة حدوتة قبل النوم للأطفال.. أبرزها توطيد العلاقة وتنمية المهارات

القاهرة - سمر حسين - ماما

اعتاد الآباؤ والأمهات، على مر الأجيال قراءة الحواديت على الأطفال قبل النوم، ولكن ربما هذه الأيام يلجأ بعض الأهالي لمشاهدة الكرتون على التابلت أو الهاتف الذكي أو التليفزيون المدعم بالإنترنت، بينما يحرص آخرون على الاستمرار على هذه العادة المميزة والتي تحتوي على فوائد عدة نرصدها في السطور التالية بحسب هايدي المصري، المدربة التربوية وموقع «The Independent».

ونصحت «المصري»، بقراءة القصص أي الحدوتة بشكل يومي للطفل قبل النوم، لأنها تحتوي على فوائد عدة ويكون لها دورا مهما في تعليمه الكثير من الأمور، وفيما يلي التفاصيل.

فوائد الحدوتة قبل النوم للأطفال

- قراءة حدوتة قبل النوم للطفل، تعمل على التحكم في توتره، وتجعله يتخيل أنه يغامر في أماكن مختلفة.

- زيادة التركيز عند الطفل ويجعله ينام بشكل جيد.

- تدعم صحة الطفل النفسية لاهتمام الأسرة به.

- تعمل حكاية القصص على توطيد العلاقة بين الوالدين والأبناء، بسبب أنها تساهم في خلق لغة حوار بينهما.

مدربة تربوية: حدوتة قبل النوم تنمي مهارات الطفل

- يمكن الأسرة التطلع على أسلوب تفكير الطفل من خلال جعله يتوقع أحداث الحدوتة.

- هذه العادة الإيجابية، تجعل الطفل خلال مراحله العمرية يحب قراءة الكتب قبل النوم ما يحافظ على تنمية مهاراته.

- يجعل الطفل قادر على إدارة المواقف والتعامل معها.

- وراء كل قصة هدف إيجابي معين لتوصيله للطفل ما يجعله يتعلم بعض المواقف وكيفية التعامل معها في الواقف وإمكانية التفرقة بين الصحيح والخطأ.

- ارتفاع ذكاء الطفل وقدرته على التركيز، ويفضل شراء القصص التي تحتوي على الصور والألوان لتشد انتباه الطفل وتنمي له مهارة التخيل.