بـ«فستان وقبعة».. إيفانكا ترامب في زيارة للأهرامات: استكشف جمال مصر مع أسرتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب انتهاء «إيفانكا ترامب»، من زواج أختها غير الشقيقة «تيفاني» قبل عدة أيام، استقلت طائرة وتوجهت إلى مصر، في زيارة سياحية لقضاء إجازتها مع أبنائها وزوجها، وشاركت مؤخرا جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات من زياتها لبعض الأماكن التاريخية في مصر.

تفاصيل زيارة إيفانكا ترامب لمصر

على ظهر الجمال وداخل الكارتة، ظهرت إيفانكا ترامب في عدد من الصور التي شاركتها مع جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكانت الأهرامات تزين كل الصور، وكتبت إيفانكا في تعليقها على الصور، «يوم في الأهرامات، مميز جدا أن استكشف جمال مصر، لأول مرة مع العائلة».

وظهرت إيفانكا مع أبنائها الثلاثة وزوجها، وحرصت على التقاط الصور التذكارية بجوار الأهرامات، وكذلك وهي وأبنائها في نزهة بالكارتة السياحية، وعلى ظهر الجمال.

واختارت إيفانكا، لهذا اليوم المميز، ارتداء فستان مريح من اللون الأبيض طويل وبأكمام طويلة، وزراير من الأمام، مع رقبة على هيئة V، وحذاء أبيض رياضي مريح، ولم تنسى أخذ قبعة معها لتحميها من حرارة الشمس في منتصف النهار.