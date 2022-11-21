ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الموز قبل النوم؟.. فوائد مذهلة لن تتخيلها

القاهرة - سمر حسين - صحة

الموز من الفواكه المميزة والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، الذين يحرصون على تناوله سواء ثمرة فاكهة أو عصير بالحليب، ولكن يتساءل البعض ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الموز قبل النوم؟، وهو ما يجيب عليه الدكتور سيد الغندور، استشاري التغذية العلاجية والسمنة وموقع healthline.

ورد استشاري التغذية على تساؤل ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الموز قبل النوم؟، قائلا إنه يساعد على إعطاء الجسم عدد من الفوائد كما يلي.

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الموز قبل النوم؟

- تناول الموز قبل النوم، يساعد على النوم الجيد، كونه غني بالعناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات، التي تعمل على تحفيز الشعور بالنعاس والرغبة في النوم لذا يمكن تناول ثمرة قبل الدخول إلى السرير.

- يساعد الموز قبل النوم على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، لاحتوائه على نسبة كبيرة من النشا المقاوم.

- تناول الموز في كل الأوقات مهم للجسم ويعطيه الكثير من الفوائد ولكن قبل النوم تحديدا يعمل على استرخاء الجسم وتسهيل عملية النوم بشكل جيد.

فوائد الموز

- يعمل على فقدان الوزن كونه يحتوي على نسبة من الألياف ما يعطي الشخص الشعور بالشبع.

- الموز غني بعنصر البوتاسيوم الذي بدوره يعمل على تقوية العظام ويمنع الشد العضلي والتشنجات.

- ويفضل تناول الأشخاص الذين يمارسون الرياضة الموز باستمرار.

- يحتوي الموز على فيتامين أ وفيتامين ب، ما يمد الشخص بالطاقة والحيوية والتركيز خاصة للأطفال.