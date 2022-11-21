الامارات | مهرجان دبي للرياضات الرقميّة يختتم دورته الأولى بنجاح كبير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت أول من أمس الدورة الأولى من مهرجان دبي للرياضات الرقمية 2022، التي نظمت برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، واستضافتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالتعاون مع شركة في إس بي إن، الرائدة عالمياً في مجال حلول وأنشطة الرياضات الإلكترونية الشاملة، والشريك الرئيس du.

واحتضن اليوم الأخير من المهرجان، الذي استمر من التاسع وحتى 20 الجاري، الجولة النهائية من بطولة ببجي العالمية، والتي شهدت فوز فريق «ناتوس فينسير»، فيما حلّ في الترتيب الثاني فريق «تيم 17». وانطلقت بطولة ببجي العالمية في الأول من الشهر الجاري بمشاركة 32 فريقاً من أربع مناطق للمنافسة على جوائز تتجاوز قيمتها مليوني دولار.

وجمع مهرجان دبي للرياضات الرقمية، وهو أول فعالية يستضيفها مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، بين كبار اللاعبين وقادة الفكر في مجال الرياضات الرقمية، لحضور باقة من الفعاليات المباشرة وأنشطة الثقافة الشعبية التي استمرت على مدار أسبوعين. واستقبل المهرجان أعداداً كبيرة من العائلات، والآلاف من عشاق الرياضات الرقمية، وخبراء القطاع للاستمتاع بأجندته المتنوعة من الفعاليات، بما فيها بطولة ببجي العالمية 2022، والقمة الافتتاحية، وجيم إكسبو، وبوب كون الشرق الأوسط، والحفل الموسيقي المباشر لمغني الراب ويجز، وغيرها من البطولات الإقليمية، وبطولة ماينكرافت المدرسية للرياضات الإلكترونية.

واستهل المهرجان أعماله بالقمة الافتتاحية، المنصة الرائدة المخصصة لتعزيز التواصل بين الشركات في قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية، والتي جمعت على مدار يومين مجموعة من أبرز الخبراء والمطورين والمبدعين في القطاع. واحتضنت القمة، التي نظمت في التاسع و10 من نوفمبر الجاري، بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي ومدينة دبي للإعلام، التابعة لمجموعة تيكوم، الشريك المعرفي للفعالية، ما يزيد على 1000مشارك وأكثر من 60 من أبرز الخبراء وقادة الفكر في قطاع الرياضات الإلكترونية، في خطوة سلطت الضوء على ما تمتلكه دبي من إمكانات للنمو في مجال الرياضات الإلكترونية.

من جانب آخر، انطلقت فعاليات كل من «جيم إكسبو»، و«بوب كون الشرق الأوسط»، وجرى تنظيمها بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي في اليوم الثاني من المهرجان. واستضافت فعاليتا جيم إكسبو وبوب كون الشرق الأوسط باقة من أبرز مشاهير هوليوود، بمن فيهم كريس هيمسورث (الشهير بدور ثور في فيلم ثور)، وستيفن أميل (الشهير بدور أوليفر كوين في فيلم جرين أرو)، وغيرهما الكثير.

وشهدت فعالية «جيم إكسبو» ثلاث بطولات بارزة في مجال الألعاب الإلكترونية، بالتعاون مع علامات عالمية رائدة مثل ماينكرافت وبطولة تحدي التاج، لتوفير منصة تتيح للجهات المنافسة في مجال الرياضات الإلكترونية واللاعبين الشباب في المنطقة صقل مهاراتهم وإبرازها أمام الجمهور، إضافةً إلى فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 25 ألف دولار.

وشمل ذلك بطولة ماينكرافت المدرسية للرياضات الإلكترونية، والتي شارك فيها أكثر من 600 طالب من 12 مدرسة في دبي؛ وبطولة جيمرز هاب الشرق الأوسط الإلكترونية الإقليمية بمشاركة نحو 1800 لاعب تنافسوا للفوز بألقاب عديدة في ألعاب فورتنايت وبراول ستارز وفيفا 23 وفالورانت وراكيت ليغ عبر منصات مختلفة والحصول على جوائز تصل إلى 22 ألف درهم؛ وبطولة تحدي التاج، المدعومة من قبل الشركة الموزعة للعبة «تن سنت»، لتكون أولى البطولات في أماكن مخصصة التي تستضيفها دبي وتصل جوائزها إلى 25 ألف دولار. إضافة إلى ذلك شهد «جيم إكسبو» إطلاق لعبة «ستريت فايتر 6» الشهيرة.

كما قدّم المغني المصري «ويجز» يوم السبت الماضي حفلاً غنائياً في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي في اليوم ما قبل الأخير من الدورة الأولى للمهرجان.

