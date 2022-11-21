11 شرطا لتربية الحيوانات الأليفة في المنزل.. مهمة للأطفال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تربية الحيوانات الأليفة في المنزل، من الأمور الشائعة والمتعارف عليها، ويحرص بعض الأهالي على جلبها إلى المنزل، لأهمية تواجدها مع الأطفال في تعليمهم بعض الأمور.

وبخلاف القطط والكلاب والسلاحف وغيرها، فهناك الكثير من الحيوانات الأليفة التي يمكن تربيتها في المنزل، لتساعد الطفل على تعلم المشاعر الإيجابية والرحمة والمسؤولية، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها قبل قرار تربية حيوان أليف يقدمها الطبيب البيطري، محمد فرج، عبر «هن»، ونصح بالالتزام بها.

شروط تربية الحيوانات الأليفة في المنزل

وحدد الطبيب البيطري، محمد فرج، 11 شرطا لتربية الحيوانات الأليفة في المنزل، وهي كالتالي:

- يجب معرفة هل يتوفر لديك القدرة على تربية الحيوان الأليف.

- التعرف على الاحتياجات المهم توافرها من أجل تربية الحيوان الأليف.

- القدرة على الاعتناء به والطرق السليمة للتعامل معه.

- الحرص على حصول الحيوان الأليف على التطعيمات الدورية.

- القدرة على توفير الطعام المناسب للحيوان.

- الامتناع عن حبس الحيوان الأليف في المنزل.

- توفير الألعاب المناسبة للحيوانات الأليفة.

- الدراسة الجيدة للحيوان الأليف المرغوب فيه واحتياجاته.

- الاطلاع على جميع المعلومات عن الحيوان الأليف قبل قرار تربيته في المنزل.

- يجب قبل تربية الحيوان الأليف تعليم الطفل تحمل مسؤوليته.

- وتعليم الطفل كيفية الرفق بالحيوان والرحمة بهم.

ما هي أهمية تربية الحيوانات الأليفة للطفل؟

- تعمل على جعل الطفل يتحمل المسؤولية.

- تربية الحيوان الأليف يعلم الطفل كيفية تفريغ المشاعر، والتحدث عن ما بداخله أمامه.

- يعلم الحيوان الأليف الطفل التعاطف والشعور بالآخرين.